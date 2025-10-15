Celebrar su cumpleaños podría salirle caro a Vinícius Junior. El delantero del Real Madrid ha sido procesado por la Justicia de Río de Janeiro tras protagonizar una bulliciosa fiesta en Brasil.

Según medios locales, a ‘Vini’ se le acusa de “perturbación del trabajo o la tranquilidad de ajenos”, tomando en cuenta que los ruidos molestaron a sus vecinos durante la celebración de su cumpleaños 25 entre el 19 y 21 de julio.

O’Globo, medio de comunicación brasileño, informó que el caso es tramitado por el 9º Juzgado Especial Penal, que está enfocado en delitos menores. Los vecinos de Vinícius denunciaron este hecho y fueron escuchados por la Policía Militar.

De acuerdo a la versión de los afectados, se escuchó “música alta y un griterío que alteraron el descanso en la zona residencial”. Los agentes del orden fueron al lugar y constataron el desorden.

Asimismo, se dio cuenta que la celebración incluyó la presentación del rapero Travis Scott, el uso de fuegos artificiales y un parque de diversiones para los cerca de 500 invitados que asistieron al lugar. La descripción también señala que estuvieron presentes el futbolista Eduardo Camavinga y la cantante Anitta.

Ahora, Vinícius tendrá una próxima audiencia el 6 de noviembre, donde se determinará su castigo. Según O’Globo, la sanción para el brasileño ser de 15 días a tres meses de detención o la aplicación de una cuantiosa multa.

