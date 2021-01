Vinicius Junior tiene una historia curiosa. De ser considerado una de las mayores promesas del Real Madrid ha pasado a ser uno de los jugadores más criticados en el club blanco. Últimamente, el brasileño se sinceró y habló sobre sus fortalezas y debilidades.

En una entrevista con la revista Gaffer, Vinicius reconoció que su mayor defecto es pensar en el fútbol todo el día, pero antes rememoró sus inicios en el Flamengo, donde logró llamar la atención de Florentino Pérez .

”Recuerdo el primer día que mi padre me llevó a la escuela del Flamengo. Me sentía como la persona más feliz del mundo porque estaba haciendo lo que más me gustaba”, afirmó el joven brasileño.

”En aquel momento lo único que me importaba era jugar al fútbol y pasármelo bien, juntándome con gente que creyera en mí y que me empujara a hacer más. Hoy no ha cambiado. Mi peor hábito es que estoy pensando en fútbol todos los días, las 24 horas, 7 días a la semana”, añadió.

El jugador del Real Madrid, que ha anotado solo tres goles en 21 partidos disputados entre LaLiga y la Champions League, también habló sobre sus fortalezas, garantizando que nunca se rinde.

“Yo diría que mi mayor fortaleza es siempre tener la cabeza despejada. Yo nunca, nunca me rindo. Siempre me mantengo fuerte en lo que creo. Si ves lo que nos ha enseñado el 2020, tenemos que exprimir cada momento del día, porque no sabemos qué ocurrirá mañana. Tanto dentro como fuera del campo”, sostuvo Vinicius.

