Real Madrid superó al Barcelona por 3-2 en la semifinal de la Supercopa de España, torneo que se disputa en Arabia Saudita. El primer gol del equipo dirigido por Carlo Ancelotti, lo hizo el delantero brasileño Vinicius Junior.

Más allá del gol, Vinicius Junior fue uno de los jugadores más desequilibrantes del partido, siempre generando complicaciones en el área del Barcelona. Su rendimiento no pasó desapercibido por el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

Tebas indicó: “La gente se sorprende pero siguiendo al jugador y la evolución que tenía la pasada temporada se sabía que iba a estallar en algún momento. Ha adquirido la madurez necesaria, no solo para jugar en la máxima categoría sino en el Real Madrid, uno de los mejores equipos. No me ha sorprendido”.

Con respecto al partido, indicó: “La proposición de fútbol que hizo el Barcelona fue extraordinaria. Solo con ver dónde tenía la defensa en el partido, sobre todo en la segunda parte, marcó la forma de jugar. No sé si será siempre así pero es muy apasionante”.

El duelo también marcó la vuelta de Ansu Fati, delantero del Barcelona que puso el 2-2. Ansu también recibió elogios de Tebas: “Cuando esté recuperado, será importante. Vinicius y Ansu son dos grandes estrellas, dos jóvenes jugadores, y en dos grandes equipos como Real Madrid y Barcelona”.

Aunque el Barcelona cayó, dejó buena impresión ya con varios de sus jugadores recuperados, uno de ellos Ousmane Dembélé, quien como Vinicius, fue el que más peligro llevó al área del Real Madrid.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...

.