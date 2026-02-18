“Su mujer debe haberle sido infiel con un …”: la dura defensa de Felipe Melo a ‘Vini’ contra Prestianni

Tras el incidente entre Vinicius Jr. y Gianluca Prestianni han surgido muchas reacciones y, entre ellas, una de las más notorias y polémicas ha sido la del exfutbolista brasilero Felipe Melo a través de sus redes sociales.

Felipe Melo. (Foto: Getty Images)

Como se recuerda, el jugador argentino de Benfica ha sido señalado de dirigirse al brasilero con términos racistas y, desde entonces, ’Vini’ ha recibido múltiples comentarios de respaldo, entre ellos, el de Melo.

”Fuego a los racistas. Y si tú defiendes a los racistas, fuego para ti también”, escribió el exfutbolista a través de su cuenta de Instagram. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el segundo mensaje: “Su mujer debe haberle sido infiel con un hombre negro”, aseveró.