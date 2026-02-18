Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Felipe Melo. (Foto: Getty Images)
Felipe Melo. (Foto: Getty Images)
Por

Tras el incidente entre Vinicius Jr. y Gianluca Prestianni han surgido muchas reacciones y, entre ellas, una de las más notorias y polémicas ha sido la del exfutbolista brasilero Felipe Melo a través de sus redes sociales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

“Su mujer debe haberle sido infiel con un …”: la dura defensa de Felipe Melo a ‘Vini’ contra Prestianni
Fútbol mundial

“Su mujer debe haberle sido infiel con un …”: la dura defensa de Felipe Melo a ‘Vini’ contra Prestianni

Barcelona SC vs. Argentinos Juniors online: horarios y en qué canales ver partido por Copa Libertadores 2026
Fútbol mundial

Barcelona SC vs. Argentinos Juniors online: horarios y en qué canales ver partido por Copa Libertadores 2026

Al Nassr vs. Arkadag online: horarios y en qué canales ver partido por Copa AFC
Fútbol mundial

Al Nassr vs. Arkadag online: horarios y en qué canales ver partido por Copa AFC

Partidos de hoy, miércoles 18 de febrero del 2026: programación TV, horarios y dónde ver fútbol en vivo
Fútbol mundial

Partidos de hoy, miércoles 18 de febrero del 2026: programación TV, horarios y dónde ver fútbol en vivo