La victoria 1-0 del Valencia sobre el Real Madrid en Mestalla se manchó por los insultos racistas contra el brasileño. Empezaron en el minuto 73 y Vini se encaró con los hinchas al escuchar los primeros gritos de “mono”, por los que se detuvo el partido. Pero los ultras no cambiaron su actitud, y el brasileño señaló que no quería seguir jugando.

Ya Vini estaba en otra lucha, tanto que sobre el final fue expulsado por un conato de bronca con Hugo Duro. Con el mal sabor encima, el del Real Madrid buscó justicia por sus propias manos, y levantó la mano con dos dedos, burlándose del posible descenso del Valencia.

Aún en caliente, Vinícius hizo pública su molestia con un tuit. “España es conocida como un país de racistas”, publicó y lanzó lo que puede ser una despedida. “Soy fuerte y llegará hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí”. Luego, en una historia de Instagram agregó: “El premio que los racistas ganaron fue mi expulsión. No es fútbol, es la Liga”, escribió, señalando a la organización del torneo.

Ante ello, Javier Tebas, presidente de la Liga, aseguró que no es su institución la encargada de sancionar, sino la Federación Española. “Hemos intentado explicártelo, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste”, dijo en Twitter.

Primer caso en Italia Cuando le lanzaron plátanos a Uribe El racismo es un mal que no es nuevo y sucede en diversas parte del mundo. El fútbol peruano también ha sido testigo de esos terribles actos y los jugadores peruanos han sido víctimas en torneos del exterior.

Hace poco, Luis Advíncula llegó a Boca Juniors en el 2021 y de inmediato fue víctima de racismo. Se dio en un partido ante Atlético Tucumán en setiembre de ese año.

Pero este mal viende desde hace tiempo y el histórico Julio César Uribe lo vivió cuando en 1982 jugaba en la Liga italiana. El 'Diamante' jugaba en el Cagliari y le tocó visitar al Hellas Verona donde se convirtió en el primer jugador en ser insultado por el color de su piel

Uribe era el encargado de lanzar los córners de su equipo y en Verona cada vez que se acercaba a ese punto, los hinchas del Hellas le arrojaban plátanos.

Según el portal storiedicalcio.altervista.org, ese episodio significó la rotura de la relación entre Uribe y las hinchadas. De hecho, cuando se va del Cagliari se despide con un mensaje: "Sí al fútbol, no a la violencia", como parte de ese pensamiento.

No es la primera vez que Vini sufre este tipo de acciones. Esta temporada ya vivió ocho eventos similares, todos denunciados sin sanción alguna a los culpables. Estos insultos sucedieron en los mismos campos, a lo que se agrega el acto de una pancarta que apareció el Valdebebas en la previa del derbi con el Atlético.

El Valencia emitió ayer un comunicado rechazando los actos y luego se informó que se identificaron a dos de los hinchas que agredieron a Vinícius, quienes serán denunciados por delitos de odio.

Estadio Partido Fecha Camp Nou Barcelona vs. Real Madrid 24 octubre 2021 Estadi Mallorca Son Moix. Mallorca vs. Real Madrid 14 marzo 2022 Metropolitano Atlético vs. Real Madrid 18 setiembre 2022 José Zorrilla Valladolid vs. Real Madrid 30 diciembre 2022 Valdebebas Pancarta en la previa Atlético vs. Real Madrid 26 enero 2023 Estadi Mallorca Son Moix. Mallorca vs. Real Madrid 5 febrero 2023 Estadio CA Osasuna Osasuna vs. Real Madrid 18 febrero 2023 Benito Villamarín Betis vs. Real Madrid 5 marzo 2023 Camp Nou Barcelona vs. Real Madrid 19 marzo 2023 Metsalla Valencia vs. Real Madrid 21 mayo 2023

Esta lamentable historia no tiene cuándo acabar en el fútbol y nuevamente Vinícius es la víctima de un juego que no tiene nada que ver con el deporte rey. ¿Acaso esto lo obligará a buscar tranquilidad en otro torneo?

