Tres aficionados del Valencia fueron condenados el lunes a ocho meses de prisión por haber proferido insultos racistas en mayo de 2023 contra la estrella brasileña del Real Madrid Vinicius, en un caso que provocó una ola de indignación internacional.

Los tres hombres, que reconocieron los hechos, también tendrán prohibido ir a estadios de fútbol en partidos de La Liga o de la selección española durante dos años, según el acuerdo al que llegaron las partes en un juicio rápido celebrado este lunes, indicó el Tribunal Superior de Justicia de Valencia en un comunicado.

En principio, los condenados, que no tienen antecedentes penales, no tendrán que ingresar en prisión, ya que los jueces en España suelen dejar en suspenso las penas de cárcel cuando no superan los dos años de condena.

Sí tendrán que cubrir las costas procesales vinculadas al proceso, añade el tribunal, según el cual los insultos racistas provocaron al jugador “sentimientos de frustración, vergüenza y humillación, con el consiguiente menoscabo de su dignidad”.

Condena histórica

Al conocerse la decisión, el Real Madrid se congratuló en un comunicado por esta “primera condena por hechos de esta naturaleza que dictan los juzgados y tribunales penales” españoles.

El club blanco indicó que los tres seguidores del Valencia hicieron pública una “carta de disculpas” dirigida a su delantero de 23 años, en la que piden “a los aficionados que se destierre en las competiciones todo vestigio de racismo e intolerancia”.

La Liga también aplaudió esta “primera sentencia condenatoria de este tipo que se dicta en España”, en un comunicado. “Esta sentencia es una gran noticia para la lucha contra el racismo en España, ya que repara el daño sufrido por Vinicius Jr y lanza un mensaje claro a aquellas personas que acuden a un estadio de fútbol a insultar de que LaLiga les detectará, denunciará y habrá consecuencias penales para ellos”, señaló el presidente del organismo, Javier Tebas, citado en el comunicado.

El 21 de mayo de 2023, Vinicius Jr fue recibido con gritos de “mono” a su llegada al estadio de Valencia, al que se había desplazado el Real Madrid en el marco de un partido de liga. Durante el encuentro, el delantero recibió numerosos insultos.

La policía, que investigó este caso por posibles “delitos de odio”, una categoría penal que incluye este tipo de racismo, anunció tres días después la detención de los tres aficionados, de entre 18 y 21 años, gracias a la colaboración del Valencia.

El comité disciplinario del fútbol español sancionó al Valencia CF con un cierre parcial de su estadio durante cinco partidos y una multa de 45.000 euros. También anuló la tarjeta roja mostrada a Vinicius al final del partido.

Estos incidentes encendieron el debate en España, donde los casos de racismo son frecuentes desde hace varias décadas en los estadios de fútbol. También despertaron indignación en el extranjero, donde proliferaron las muestras de apoyo al delantero brasileño.

Emblema de la lucha contra el racismo en el fútbol español, Vinicius ha sido objeto de insultos en varias ocasiones durante los últimos años, pero sólo algunos de estos incidentes dieron lugar a sanciones.

En junio de 2023, las autoridades españolas prohibieron la entrada a los estadios durante dos años a cuatro seguidores ultra del Atlético, acusados de colgar un maniquí con la imagen de Vinicius Jr en un puente de la capital española.