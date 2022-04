Una más para el historial de enfrentamientos entre José Mourinho y los periodistas. En la víspera del partido entre la Roma y Sampdoria por la Serie A, el entrenador usó los micrófonos para cargar contra un reportero. La escena se produjo en la sala de conferencias del club de la capital de Italia y las imágenes se viralizaron rápidamente.

El comunicador, como es habitual en este tipo de actos, realizó la consulta al portugués con relación al duelo por la jornada 31 del campeonato doméstico. Entonces, en el turno del estratega, la respuesta sorprendió a todos y esa pequeña porción de la rueda de prensa circuló en todas las redes sociales.

‘Mou’, fiel a su estilo, fue contundente: “Después de haberte escuchado ayer en la radio, esperaba una pregunta mucho más agresiva, mucho más crítica y violenta. No me esperaba una pregunta tan fácil”, expresó el DT con gesto adusto.

El discurso de ‘The Special One’ no terminó ahí, pues tuvo palabras más duras contra el periodista italiano. “La conclusión es que tú en la radio eres muy agresivo y violento... y luego llegas aquí y te cagas delante de mí”, disparó.

El reportero no se quedó callado y retó a Mourinho. “Entonces, hablemos de la radio si esta pregunta es demasiado fácil”, replicó. A lo que el preparador de la Roma contestó: “Sí, es demasiado fácil, pero está bien”, para zanjar el asunto.

No es la primera vez que el ex Real Madrid tiene cruces calientes con la prensa. En el pasado e incluso en Italia, el luso soltó frases contra los periodistas y se convierte en una práctica habitual cuando los clubes a los que dirige no la pasan bien. De hecho, los expertos señalan que es una estrategia de José para desviar la atención en otros asuntos alejados del juego.

En todo caso, tras la controversia, la Roma consiguió tres puntos importantes este domingo en el partido ante Sampdoria. Con ese resultado, la ‘Loba’ sumó 54 puntos para meterse en puestos de Europa League. En tanto, el elenco romano se alista para encarar el juego de cuartos de final de la Conference League ante Bodo/Glimt de Noruega.

Mourinho cargó contra periodista italiano. (Fuente: Serie A)