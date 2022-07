La temporada 2019-2020 quedó marcado por la pandemia del coronavirus. En ese complicado contexto, la Champions League, así como otros torneos, se definieron de forma diferente. Sobre este certamen, la etapa final se disputó en Portugal y en ese territorio se produjo un resultado histórico: Bayern Múnich goleó por 8-2 a Barcelona.

Han pasado casi dos años de aquella paliza que recibió el equipo catalán. Y hace unas horas se volvió a comentar con relación a este tema. En la víspera del amistoso que el cuadro de Xavi Hernández disputará ante Juventus en Estados Unidos, la prensa presente consultó a Robert Lewandowski sobre el asunto.

El ‘9′ vistió la camiseta de los alemanes el día de la aplastante victoria sobre los azulgranas y hasta marcó un tanto. “¿Sus compañeros le han recordado o le han tocado un poco las narices por aquellos ocho goles que le metió el Bayern Múnich al Barcelona cuando usted estaba allí?”, dijo la periodista.

En paralelo, Lewandowski no ocultó su sorpresa frente a la incógnita planteada. Enseguida, el artillero se sinceró y, de paso, protagonizó una escena que quedará para la anécdota. “Tengo que decir que no hemos hablado de esto”, contestó y soltó una risa el delantero que convirtió el sexto tanto para los muniqueses.

Luego, el nuevo jugador de Barcelona matizó y advirtió que prefiere centrarse en lo que viene por delante. “Eso es pasado, estamos en un nuevo capítulo, miramos al futuro todos juntos. Creo que es mejor no mirar atrás, es mejor miras adelante. Esa es nuestra idea y ese es nuestro objetivo”, sostuvo.

En otro momento, el goleador de 33 años se refirió a cuánto tiempo le queda compitiendo al nivel más alto. “Me siento muy bien y aún no pensé en ello, pero serán unos cuantos años. Me hice una prueba y mi cuerpo marca que tengo unos cuantos años menos de lo que dice mi edad. ¿Cuántos años? No lo sé. Si me preguntas en tres años, ya te responderé”, cerró.