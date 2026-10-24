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Resumen

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Por Marco Quilca León

Neymar ya imagina cómo será su vida cuando deje el fútbol profesional y su respuesta sorprendió a más de uno. El delantero brasileño aseguró que, después de tantos años de entrenamientos, partidos y exigencias, quiere tomarse un descanso sin obligaciones ni horarios. “Obviamente, cuando me retire, voy a pasar un año sin hacer nada”, confesó durante una entrevista en el programa Varanda Gourmet.

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