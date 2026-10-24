Neymar ya imagina cómo será su vida cuando deje el fútbol profesional y su respuesta sorprendió a más de uno. El delantero brasileño aseguró que, después de tantos años de entrenamientos, partidos y exigencias, quiere tomarse un descanso sin obligaciones ni horarios. “Obviamente, cuando me retire, voy a pasar un año sin hacer nada”, confesó durante una entrevista en el programa Varanda Gourmet.

El atacante del Santos explicó que su idea es disfrutar de la libertad de decidir qué hacer cada día, sin tener que responder a las exigencias de una carrera deportiva de alto nivel. “Voy a hacer esto: si hoy tengo ganas de jugar al fútbol, juego al fútbol. Si hoy no tengo ganas de hacer nada, no hago nada”, añadió. La declaración se viralizó por la naturalidad con la que el brasileño describió sus planes para después del retiro.

Pero Neymar también dejó otra confesión llamativa sobre su relación con el deporte que marcó su vida. Aunque disfruta jugar, reconoció que no le gusta sentarse frente al televisor para ver partidos. “Amo el fútbol, pero amo jugarlo. Sentarme en el sofá, encender la tele y ver un partido... no puedo”, explicó. Incluso recordó que, durante sus etapas en Barcelona y Paris Saint-Germain, se molestaba cuando sus compañeros pasaban horas viendo encuentros durante los fines de semana.

😳 Neymar desvela sus planes para su retirada: "Cuando me retire, voy a pasar un año sin hacer un carajo. Tocándome las pelotas" 🗣️ El brasileño termina contrato con el Santos a finales de diciembre. Ya renunció a la 'Canarinha' tras el Mundial https://t.co/ecEAZZonG4 — Diario SPORT (@sport) October 23, 2026

“Desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde viendo fútbol... ¡No lo soporto!”, comentó el brasileño, quien aseguró que prefiere disfrutar del juego dentro de la cancha. Eso no significa que haya perdido todo interés por los contenidos deportivos: durante la conversación contó que sí ve documentales, entre ellos uno dedicado al exfutbolista inglés David Beckham.

Por ahora, el retiro no tiene fecha confirmada. Neymar, de 34 años, tiene contrato con Santos hasta el 31 de diciembre de 2026 y todavía debe definir qué hará la próxima temporada. Mientras continúa su carrera, el atacante ya tiene una idea para cuando llegue el momento de colgar los botines: tomarse un año sabático y disfrutar de su tiempo sin la presión del fútbol profesional.

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