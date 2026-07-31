El arribo de Vozinha a Colo Colo estaba prácticamente acordado y solo restaban detalles para oficializar su incorporación como refuerzo del “Cacique”. Sin embargo, el arquero caboverdiano todavía no ha llegado a Santiago, lo que ha encendido las alarmas en el club chileno. Mientras la dirigencia mantiene la ilusión de concretar el fichaje, la operación ha entrado en una fase de incertidumbre en las últimas horas.

Renaissance Sportive Berkane presenta una oferta formal

El escenario cambió tras conocerse el fuerte interés del Renaissance Sportive Berkane de Marruecos, que ya habría presentado una propuesta formal por el guardameta. Según informó el periodista Raphael Bózeo, el club africano busca reforzar su plantel con experiencia internacional, y Vozinha encaja perfectamente en ese perfil, lo que complica los planes de Colo Colo.

Un detalle que podría inclinar la balanza es la reciente llegada de Bubista al banquillo del equipo marroquí. El técnico, quien dirigió a la selección de Cabo Verde en la última Copa del Mundo, conoce bien a Vozinha y podría ser determinante en la decisión final del arquero. Esta conexión directa representa una ventaja importante para el conjunto marroquí en la negociación.

¿Dónde jugará Vozinha la próxima temporada?

Por ahora, el futuro de Vozinha sigue abierto. Colo Colo continúa trabajando para cerrar su fichaje y no perder a un jugador que consideran clave por su experiencia y liderazgo. No obstante, la irrupción del club marroquí ha cambiado el panorama y todo indica que la decisión final se definirá en los próximos días, en medio de una disputa que mantiene en vilo a ambas instituciones.