La espera terminó para Vozinha. Tres semanas después de su multitudinaria presentación, el arquero caboverdiano disputó sus primeros minutos oficiales con la camiseta de Colo Colo.

El guardameta, una de las figuras mediáticas que dejó el Mundial 2026, fue titular este miércoles en la victoria por 3-0 sobre Unión Española, correspondiente a la última fecha de la fase de grupos de la Copa Chile.

El estreno se produjo ante más de 20 mil espectadores en el Estadio Nacional, donde Vozinha protagonizó así el primer capítulo de su nueva etapa en el fútbol sudamericano.

Vozinha y su primer día en Colo Colo: conoció a Ortiz y recibió la ayuda de Javier Correa. Foto: Instagram

Vozinha hizo historia con 40 años

El debut no solo significó el estreno de Vozinha con Colo Colo. También le permitió establecer un nuevo registro en la historia del club dentro de la Copa Chile.

Con 40 años y 84 días, el arquero superó la marca del paraguayo Justo Villar, quien había disputado un partido del torneo con 39 años y 118 días.

De esta manera, Vozinha se convirtió en el futbolista de mayor edad en jugar un encuentro de Copa Chile con la camiseta del conjunto albo.

Arco en cero en su primera presentación

Más allá de la expectativa generada por su llegada, Vozinha tuvo una presentación relativamente tranquila. Unión Española no consiguió vulnerar su arco y el caboverdiano terminó su estreno con la valla invicta.

Colo Colo tomó ventaja a los 22 minutos, cuando el argentino Maximiliano Romero abrió el marcador. Las cámaras mostraron entonces la particular celebración de Vozinha, quien aplaudió con los brazos en alto y mantuvo su habitual serenidad.

Marcos Bolados y Felipe Raipán completaron la goleada para el conjunto albo.

⚽🇨🇱🇨🇻🧤 ¡VOZINHA DEBUTÓ CON SU VALLA INVICTA! Colo Colo goleó 3-0 a Unión Española por la Copa Chile y tuvo el estreno del arquero de Cabo Verde.



El golero rompió un récord siendo el jugador de mayor edad en disputar un partido de Copa Chile defendiendo los colores de Colo… pic.twitter.com/N6hFY8YqYh — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 27, 2026

Tras el pitazo final, Vozinha recibió los aplausos de la hinchada de Colo Colo y cerró de buena manera su primera presentación oficial.

Su próximo objetivo será conseguir minutos en el campeonato local. Colo Colo lidera actualmente la clasificación con 49 puntos, 13 unidades por encima de Universidad de Chile, su más cercano perseguidor.

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