Vozinha ya tuvo su esperado debut con Colo Colo: así fue su estreno ante Unión Española. Foto: @ESPNArgentina
Vozinha ya tuvo su esperado debut con Colo Colo: así fue su estreno ante Unión Española. Foto: @ESPNArgentina
Por Redacción EC

La espera terminó para Vozinha. Tres semanas después de su multitudinaria presentación, el arquero caboverdiano disputó sus primeros minutos oficiales con la camiseta de Colo Colo.

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