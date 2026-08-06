Por Redacción EC

El Estadio Monumental de Santiago fue escenario de una presentación pocas veces vista. Vozinha, arquero caboverdiano de 40 años, fue oficializado como nuevo refuerzo de Colo Colo ante una multitud que superó los 30 mil hinchas, quienes llegaron para darle una bienvenida a la altura de su trayectoria.

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