El Estadio Monumental de Santiago fue escenario de una presentación pocas veces vista. Vozinha, arquero caboverdiano de 40 años, fue oficializado como nuevo refuerzo de Colo Colo ante una multitud que superó los 30 mil hinchas, quienes llegaron para darle una bienvenida a la altura de su trayectoria.

El experimentado guardameta no pudo ocultar su emoción al pisar el campo de juego. Sonriente, observó las tribunas repletas y respondió con gestos de agradecimiento a una hinchada que coreó su nombre desde el primer momento. El club preparó un espectáculo completo para su presentación, incluyendo la exhibición de sus trofeos más emblemáticos y la presencia de artistas invitados.

La ceremonia se convirtió en un verdadero show, pensado exclusivamente para el nuevo fichaje. Vozinha posó con los títulos del club, recorrió el campo y recibió el cariño de los fanáticos, en una jornada que dejó en claro la expectativa que genera su llegada al equipo albo.

Tras una larga espera, el arquero inicia una nueva etapa en su carrera, buscando relanzarse en el fútbol sudamericano. A sus 40 años, Vozinha asume el desafío de defender el arco de Colo Colo con la experiencia como principal bandera y el respaldo de una hinchada que ya lo adoptó como uno de los suyos.