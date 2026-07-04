El guardameta de Cabo Verde, Josimar Vozinha, mostró su tristeza tras ser eliminados por Argentina este viernes en dieciseisavos de final del Mundial, pero celebró que su modesta selección se plantó de “igual a igual” ante el vigente campeón del mundo.

Cabo Verde perdió por 3-2 ante la Argentina de Lionel Messi en la prórroga. A pesar de la eliminación quedarán en la memoria de los hinchas por el gran rendimiento ante grandes selecciones.

“Jugamos con el actual campeón del mundo y logramos jugar de igual a igual y tuvimos oportunidades de ganar el juego, tenemos que estar satisfechos y orgullosos”, agregó el guardameta que se transformó en una de las sorpresas del Mundial.

Vozinha reconoció el “gran respeto” que genera Messi y los demás jugadores argentinos, pero resaltó que con sus compañeros se enfocaron en hacer su juego.

“Infelizmente no conseguimos ganar. Ahora hay que mirar el futuro”, y esperar lo mejor para una selección africana que sumó en su grupo sorprendentes empates ante España y Uruguay.