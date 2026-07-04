El portero de Cabo Verde se convirtió en uno de los íconos del Mundial 2026 gracias a sus atajadas de ensueño ante España, Uruguay y Argentina. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
El portero de Cabo Verde se convirtió en uno de los íconos del Mundial 2026 gracias a sus atajadas de ensueño ante España, Uruguay y Argentina. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
/ PATRICIA DE MELO MOREIRA
Por Redacción EC

El guardameta de Cabo Verde, Josimar Vozinha, mostró su tristeza tras ser eliminados por Argentina este viernes en dieciseisavos de final del Mundial, pero celebró que su modesta selección se plantó de “igual a igual” ante el vigente campeón del mundo.

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