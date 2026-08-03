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El arquero de Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, fue recibido por cientos de hinchas en Santiago antes de firmar contrato con Colo Colo.
El arquero de Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, fue recibido por cientos de hinchas en Santiago antes de firmar contrato con Colo Colo.
Por Marco Quilca León

Vozinha todavía no disputa un solo minuto con la camiseta de Colo Colo y ya es tratado como una estrella. El experimentado arquero de la selección de Cabo Verde aterrizó este lunes en Santiago para convertirse en el nuevo refuerzo del conjunto albo y encontró una multitud esperándolo en el aeropuerto. Cientos de hinchas llegaron con camisetas, banderas y cánticos para darle la bienvenida al guardameta que se ganó el reconocimiento del mundo durante el Mundial 2026.

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