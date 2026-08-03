Vozinha todavía no disputa un solo minuto con la camiseta de Colo Colo y ya es tratado como una estrella. El experimentado arquero de la selección de Cabo Verde aterrizó este lunes en Santiago para convertirse en el nuevo refuerzo del conjunto albo y encontró una multitud esperándolo en el aeropuerto. Cientos de hinchas llegaron con camisetas, banderas y cánticos para darle la bienvenida al guardameta que se ganó el reconocimiento del mundo durante el Mundial 2026.

Las imágenes del recibimiento no tardaron en viralizarse. Apenas apareció por la zona de llegadas, Vozinha fue ovacionado por los aficionados, quienes le pidieron fotografías y autógrafos. El arquero respondió con una sonrisa permanente, saludó a los presentes y agradeció el cariño recibido en sus primeras horas en Chile. “Quiero agradecer el cariño y la paciencia de los hinchas. Estoy muy feliz de estar aquí”, señaló a su llegada. Su presentación oficial y la firma de contrato se realizarán en las próximas horas.

¡RECIBIDO POR UNA MULTITUD!



Así aterrizó Vozinha en Chile para ser presentado como nuevo refuerzo de Colo-Colo.



📹 colocolooficial pic.twitter.com/GikcgAtG5s — TyC Sports (@TyCSports) August 3, 2026

El guardameta de 39 años llega precedido por una actuación memorable en el Mundial 2026. Como capitán de Cabo Verde, fue una de las grandes figuras del torneo gracias a sus constantes atajadas, que permitieron a su selección competir de igual a igual frente a potencias del fútbol y convertirse en una de las revelaciones de la Copa del Mundo. Su rendimiento despertó el interés de varios clubes, pero finalmente fue Colo Colo el que consiguió incorporarlo.

En Chile existe una enorme expectativa por lo que pueda aportar el experimentado arquero, tanto dentro como fuera del campo. Su liderazgo, personalidad y experiencia internacional son algunas de las razones por las que la dirigencia apostó por su fichaje. La masiva bienvenida en el aeropuerto dejó una primera señal: antes incluso de debutar, Vozinha ya comenzó a escribir su historia en Colo Colo como uno de los jugadores más queridos por la hinchada alba.

*******

SOBRE EL AUTOR