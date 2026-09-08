Vozinha, arquero de Colo Colo y de la selección de Cabo Verde, fue incluido este martes entre los 10 nominados al Trofeo Yashin 2026, premio que reconoce al mejor arquero del mundo y forma parte de los galardones del Balón de Oro.

La nominación adquiere una relevancia especial para Chile, ya que Vozinha se convirtió en el primer jugador de la liga chilena en ser considerado para una categoría del Balón de Oro. También es el primer futbolista de Colo Colo en recibir una nominación en alguna de las categorías de estos premios.

¿Por qué Vozinha fue nominado al Balón de Oro?

El guardameta caboverdiano fue reconocido principalmente por su actuación durante el Mundial 2026, donde tuvo una destacada participación con su selección. Vozinha mantuvo su arco invicto en dos de los cuatro encuentros que disputó Cabo Verde durante el torneo.

Además, el arquero de 40 años recibió el reconocimiento a Mejor Portero del Mundial 2026, antes de incorporarse a Colo Colo tras su paso por el fútbol portugués.

Su nominación llega pocos días después de su debut en la liga chilena con el conjunto albo. El experimentado guardameta fue titular en el empate 0-0 frente a Huachipato.

¿Quiénes compiten con Vozinha?

Vozinha integra una lista de 10 candidatos al Trofeo Yashin. El caboverdiano competirá contra algunas de las principales figuras del fútbol mundial:

Yassine Bounou — Al-Hilal

— Al-Hilal Thibaut Courtois — Real Madrid

— Real Madrid Joan García — Barcelona

— Barcelona Gregor Kobel — Borussia Dortmund

— Borussia Dortmund Emiliano Martínez — Chelsea

— Chelsea Édouard Mendy — Al-Ahli

— Al-Ahli David Raya — Arsenal

— Arsenal Matvéi Safónov — PSG

— PSG Unai Simón — Athletic Club

— Athletic Club Vozinha — Colo Colo

Entre sus competidores aparecen tres campeones del mundo con España: Unai Simón, David Raya y Joan García, además de Courtois y Emiliano Martínez.

Colo Colo celebra la nominación de Vozinha

Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, destacó la importancia de la nominación para la institución.

“Nos parece muy bien, realza la institución, nos posiciona internacionalmente, así que felicitarlo. Es una persona muy humilde, muy entregada, así que ojalá le vaya excelente y que nos ayude a posicionar a Colo-Colo, como lo está haciendo hasta ahora”.

La nominación representa así un nuevo reconocimiento internacional para Vozinha, quien pasó de disputar el Mundial con Cabo Verde a convertirse en uno de los candidatos al premio que distingue al mejor arquero del planeta.

¿Cuándo se entrega el Trofeo Yashin 2026?

El ganador del premio será anunciado durante la gala del Balón de Oro, programada para el 26 de octubre de 2026 en Londres. El ganador será elegido mediante los votos de un jurado internacional de periodistas especializados.