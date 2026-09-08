Por Redacción EC

Vozinha, arquero de Colo Colo y de la selección de Cabo Verde, fue incluido este martes entre los 10 nominados al Trofeo Yashin 2026, premio que reconoce al mejor arquero del mundo y forma parte de los galardones del Balón de Oro.

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