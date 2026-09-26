Vozinha, nominado al Balón de Oro tras su gran Mundial, cometió insólito error en la Copa Africana.

Vozinha pasó de ser uno de los héroes de Cabo Verde en el Mundial 2026 a protagonizar una escena que difícilmente olvidará. El arquero, que fue una de las grandes figuras de la selección africana durante su histórica participación en la Copa del Mundo y que fue nominado al premio Lev Yashin, tuvo un regreso para el olvido con su país. Ante Malí, por las clasificatorias a la próxima Copa Africana de Naciones, cometió un insólito error que terminó en gol.

El partido estaba 2-1 a favor de los malienses cuando llegó la acción. A los 51 minutos, un balón largo tomó por sorpresa al guardameta de Colo Colo, quien decidió salir de su área para intentar cortar la jugada. Vozinha buscó controlar la pelota con el pecho, pero el balón se le escapó y quedó a disposición del conjunto local.

El error fue aprovechado inmediatamente por Nene Dorgeles. El atacante de Malí encontró el arco prácticamente vacío y remató desde fuera del área para marcar el 3-1 definitivo. Vozinha quedó varios metros detrás de la jugada, mientras sus compañeros observaban cómo se escapaba una posibilidad de reacción para los ‘Tiburones Azules’.

La acción contrasta con lo que había vivido Vozinha apenas unos meses atrás. Durante el Mundial 2026, el experimentado arquero de 40 años fue una de las piezas fundamentales de Cabo Verde, selección que sorprendió al mundo al empatar ante España y Uruguay y que llevó a Argentina hasta el tiempo suplementario en los dieciseisavos de final. Sus actuaciones le permitieron integrar el equipo ideal del torneo y aparecer entre los candidatos al premio Lev Yashin, que reconoce al mejor arquero en la gala del Balón de Oro.

🇨🇻😳 La INCREÍBLE MALA SALIDA de Vozinha que terminó en gol de Malí ante Cabo Verde. pic.twitter.com/yJMR2kXfYK — Despliegue Fútbol (@DespliegueFutCL) September 25, 2026

La candidatura había significado un reconocimiento enorme para el arquero. Tras conocer la noticia, Vozinha aseguró que la nominación no era únicamente suya y que representaba también a Cabo Verde. “Esta nominación no es solo mía. Llevo conmigo a San Vicente, Cabo Verde, y a todo un pueblo que nunca dejó de creer”, expresó.

Esta vez, sin embargo, la historia fue diferente. Cabo Verde cayó 3-1 en su estreno ante Malí en el Grupo K de las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones y deberá recuperarse rápidamente. Su próximo partido será el martes 29 de septiembre ante Ruanda, en Praia. Vozinha tendrá entonces una nueva oportunidad para dejar atrás el error que marcó su regreso internacional.

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