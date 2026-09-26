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Vozinha, nominado al Balón de Oro tras su gran Mundial, cometió insólito error en la Copa Africana.
Vozinha, nominado al Balón de Oro tras su gran Mundial, cometió insólito error en la Copa Africana.
Por Marco Quilca León

Vozinha pasó de ser uno de los héroes de Cabo Verde en el Mundial 2026 a protagonizar una escena que difícilmente olvidará. El arquero, que fue una de las grandes figuras de la selección africana durante su histórica participación en la Copa del Mundo y que fue nominado al premio Lev Yashin, tuvo un regreso para el olvido con su país. Ante Malí, por las clasificatorias a la próxima Copa Africana de Naciones, cometió un insólito error que terminó en gol.

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