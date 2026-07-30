El arquero de la selección de Cabo Verde, Josimar Dias, conocido mundialmente como Vozinha, sorprendió al convertirse en el protagonista de una campaña inspirada en el universo de Spider-Man, donde fusionó el fútbol, el cine y una reflexión sobre el verdadero significado de ser un héroe.

A través de un video promocional, el guardameta compartió un mensaje dirigido a los fanáticos, destacando que el heroísmo va mucho más allá de tener poderes extraordinarios.

Vozinha en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images) / SOPA Images

Durante la campaña, el futbolista explicó que durante mucho tiempo existió una idea equivocada sobre cómo son los héroes: “Imaginábamos a los héroes como personas que nunca se sienten asustadas. Pero ser un héroe no es tener poder, es proteger algo mayor que nosotros mismos”.

El arquero también recordó el apoyo que ha recibido a lo largo de su carrera y agradeció el reconocimiento de los seguidores del fútbol. “Millones de personas llamaron a un héroe, y siempre seré muy agradecido por eso. Pero el campeonato ha terminado”, señaló.

La conexión de Vozinha con Spider-Man

En otro momento del video, el arquero explicó que ahora quería presentar a un héroe diferente, haciendo referencia a Spider-Man y al mensaje que transmite el personaje.

“Aunque llevo todo ese cariño para siempre, hoy estoy aquí para presentar a otro héroe. Un héroe que, como yo, cree que cualquier persona puede ser un héroe”, dice en el video.

Uno de los momentos más comentados de la campaña fue cuando el futbolista mezcló su rol como portero con una advertencia para los seguidores de Spider-Man: “Puedo defender remates, pero no puedo defender spoilers”.

¡Vozinha el nuevo Spider-Man! 🕸️ 🧤



El arquero de Cabo Verde se puso el traje del arácnido para promocionar la nueva película de Marvel, sin duda un amigable portero. 🔝 🕷️



Vía sonypicturesbr/IG pic.twitter.com/B3fpGzcuQy — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) July 30, 2026

Para cerrar el video, Vozinha comparó la emoción que generan los partidos de fútbol con las sorpresas que ofrece el cine.

“Y tal como en el fútbol, las mayores sorpresas del filme suceden cuando menos esperamos. Hasta el episodio final, todo puede suceder”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO