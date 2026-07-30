El arquero Vozinha aparece en campaña de Spider-Man y emociona con su reflexión sobre los héroes. Foto: @ESPNDeportes
El arquero Vozinha aparece en campaña de Spider-Man y emociona con su reflexión sobre los héroes. Foto: @ESPNDeportes
Por Redacción EC

El arquero de la selección de Cabo Verde, Josimar Dias, conocido mundialmente como Vozinha, sorprendió al convertirse en el protagonista de una campaña inspirada en el universo de Spider-Man, donde fusionó el fútbol, el cine y una reflexión sobre el verdadero significado de ser un héroe.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.