El mejor contrato de su carrera: revelan cuánto ganará Vozinha por jugar en Colo-Colo. (Getty Images)
El mejor contrato de su carrera: revelan cuánto ganará Vozinha por jugar en Colo-Colo. (Getty Images)
/ Michael Regan - FIFA
Por Redacción EC

Colo-Colo concretó uno de los fichajes más llamativos del mercado sudamericano al asegurar la incorporación del arquero caboverdiano Vozinha, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026. Además del impacto deportivo que supone su llegada al cuadro chileno, la operación también destaca por el importante salto económico que dará el guardameta, quien pasará a recibir uno de los mejores salarios de toda su carrera.

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