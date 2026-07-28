Colo-Colo concretó uno de los fichajes más llamativos del mercado sudamericano al asegurar la incorporación del arquero caboverdiano Vozinha, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026. Además del impacto deportivo que supone su llegada al cuadro chileno, la operación también destaca por el importante salto económico que dará el guardameta, quien pasará a recibir uno de los mejores salarios de toda su carrera.

De acuerdo con Radio ADN de Chile, el experimentado portero firmará un contrato por 18 meses y percibirá un sueldo cercano a los 25 mil dólares mensuales, una cifra muy superior a la que ganaba durante su etapa en el GD Chaves de Portugal. El acuerdo representa un cambio radical para un futbolista cuya historia estuvo marcada por el sacrificio mucho antes de llegar al profesionalismo.

Antes de dedicarse por completo al fútbol, Vozinha trabajó durante varios años como recolector de basura en Cabo Verde para poder mantenerse. Recién consiguió su primer contrato profesional a los 26 años y, desde entonces, fue construyendo su carrera paso a paso entre clubes de África y Europa. Su explosión llegó en el Mundial 2026, donde brilló con actuaciones memorables frente a selecciones como España y Argentina.

Vozinha en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images) / Omar Vega

El gran rendimiento del guardameta despertó el interés de varios equipos, pero Colo-Colo decidió acelerar las negociaciones y realizar un importante esfuerzo económico para quedarse con su fichaje. La dirigencia considera que, además de reforzar el plantel, la llegada de Vozinha generará un fuerte impacto mediático y una conexión especial con la hinchada del ‘Cacique’.

Ahora solo resta el último paso. Según la información difundida en Chile, el arquero llegará en las próximas horas para someterse a los exámenes médicos antes de firmar su contrato y ser presentado oficialmente. De concretarse la operación, Vozinha vivirá el momento más importante de su carrera, dejando atrás una historia de esfuerzo para convertirse en uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes sudamericano.

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