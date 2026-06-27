Nunca se lo había imaginado, mucho menos lograrlo con 40 años. Vozinha, el famoso portero de Cabo Verde, es una de las sorpresivas figuras que nos está regalando el Mundial 2026. Después de ser MVP ante España y resguardar su portería contra Uruguay para que su selección le saque un empate a ambos campeones mundiales, el arquero está viviendo un sueño. Pero detrás de su presente soñado hay mucho trabajo. Así lo reveló José Augusto, entrenador de porteros de su equipo, el Desportivo de Cheves de la segunda división de Portugal, quien conversó en exclusiva con este Diario.

—El mundo entero se sorprendió con la actuación de Vozinha ante España y Uruguay, ¿Cómo lo vio?

Para los demás que no conocen el trabajo de Vozinha, puedo creer que ha sido una sorpresa, una sorpresa muy grande, pero para mí, que trabajo con él todos los días, es una preparación normal, es un portero muy dedicado, es un portero muy enfocado en su trabajo, que se preocupa con el entrenamiento, con su cuerpo, con todo lo que va a pasar en el entrenamiento. El entrenamiento de Vozinha empieza en su habitación, la forma cómo descansa, cómo se prepara mentalmente, es muy importante. No me ha sorprendido mucho, ni a mí ni a los demás del equipo técnico de Chaves, porque lo conocemos.

FINALMENTE LO LOGRÓ: Ana, madre de la sensación viral VOZINHA, obtuvo la VISA y pudo ver a su hijo en el histórico empate de Cabo Verde vs. Uruguay.



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—¿Cuáles son las cualidades para que, con 40 años, muestre ese nivel?

Técnicamente, Vozinha tiene un ADN muy distinto de los demás porteros, es un portero que hace todo con capacidades innatas. Ha sido, probablemente, uno de los porteros que ha crecido con más dificultad por su nacionalidad, por todo lo que ha conseguido, pero la capacidad que ha tenido en adaptarse a las diferencias de fútbol, a la evolución de fútbol, como es un portero muy interesado en todo lo que va pasando, por tanto, tiene la razón y tiene la iniciativa de intentar, experimentar, contestar y hacer muchas preguntas. Es muy interesante trabajar con él porque la edad. Lo más importante es que hace todo con competencia. Ahora, con 40 años, ver el inicio de la madurez de un portero, principalmente por una competición como esta, que necesita de madurez competitiva. Vozinha tiene eso y ha demostrado.

—¿En qué se basa su entrenamiento y cuáles son los aspectos que más fortalecen en su preparación?

La misma metodología que hago con Vozinha y con los demás porteros: primero es respetar las diferencias. No es fácil, nada fácil, es muy complicado porque a veces todos los porteros son diferentes. Hay características muy diferentes de unos para otros. Ahora, trabajar tres, cuatro, cinco porteros en un equipo con capacidades tan distintas no es fácil. Pero foco en mi metodología, en lo que va a pasar en el juego, en lo que va a pasar en la partida. Lo que hacemos en la cancha es todo lo que va a pasar en la partida, con una preparación previa del adversario, que vamos a encontrar. Ahora, la metodología pasa mucho por todo lo que pasa, sin cualquier tipo de materiales. Lo que hacemos en el entrenamiento es muy sencillo porque todo lo que hacemos es con pelotas, espacio, arqueros, espacio natural de trabajo. Ahora, hay diferencias, hay dificultades. Vozinha tiene algo que eventualmente puede no estar al despertar. Ahora, esa es mi trabajo, es buscar, estudiar y proporcionar a Vozinha, a Gutzolitsch y a Thiago, que son los otros porteros, confianza para hacer todo. Porque si consigo trabajar la parte mental, que es lo que hacen muchas veces con Vozinha, es que trabaja lo mental. La parte mental es lo que trabajamos más, para que te sientas más capaz de responder a todas las acciones que te voy a ir proporcionando.

LA EMOCIÓN DE VOZINHA, EL HÉROE.



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—¿Qué tipo de portero es Vozinha?

En mi opinión. Tenemos dos tipos de porteros, los porteros que juegan y los porteros que defienden, que encajan. El máximo desafío que hacemos diariamente es poner porteros que primero defiendan, porque es lo único que puede tocar con las manos la pelota. Ahora, también tienen que jugar. Y entonces esas dificultades, ¿verdad?, han crecido con alguna dificultad, alguna necesidad de adaptación. Pero no solo por mí, pero por los compañeros que han trabajado con él antes, pero también han sido una parte muy importante, porque es importante capacitar a los porteros con, no es lo que quieren, pero con lo que necesitan. Y entonces esa es la dificultad que nos hacemos. Y proporcionar a porteros son experiencias. Y todo ser humano con experiencias va creciendo. Eso es lo que yo pienso.

—Vozinha tiene más de 4 millones de seguidores en Instagram, que es lo que te da esta exposición, ¿no?

Sí, es loco. Para mí ha sido una sorpresa enorme. Pero pese a la fama sigue con rigor y disciplina. Esas son cosas que no voy a controlar, que no me interesa nada. Ahora para mí, es lo máximo el crecimiento que ha pasado hasta ahora. Enhorabuena que ha pasado. Porque es merecido, es merecido. Ahora, ¿qué voy a hacer con eso? No sé. Tienes que preguntarle a él, porque no sé. No es importante para mí. Me ha sido una sorpresa muy agradable.

En sus inicios, Vozinha fue rechazado por su estatura, pero sus condiciones se impusieron.

—Sí. Y entonces, o sea, él ha demostrado que con la edad no es un impedimento para demostrar el talento que tiene, ¿no? Porque, como usted dice, su única chamba es defender, ¿no? Y él lo hizo de gran manera, con grandes atajadas y con una gran elasticidad, ¿no?

Con Vozinha empezamos a trabajar para el partido contra España hace dos meses. Después de que se realizó el sorteo de grupos, empezamos a trabajar porque sabíamos que la dificultad de enfrentar a España era muy elevada. Entonces, tienes que controlar al máximo, pero yo pienso que no consigues controlar todo porque la calidad del otro lado es muy grande. Ahora, si estás más preparado, respondes mejor. Ahora, si te dicen que Vozinha ha trabajado muy fuerte, con muy empeño, con mucha intensidad, todos los partidos que va a encontrar, tal como Uruguay, tal como Arabia Saudita, que está perfectamente identificado con los procesos. Ahora, un juego de cada vez, un adversario de cada vez, porque son todos muy distintos, muy diferentes. Y ahora Uruguay tiene una dinámica completamente distinta de España. Bamos a ver cómo va a pasar. Yo creo que su trabajo va a dignificar su club, su selección, su país, fundamentalmente, que ha sido embajador.

—Curioso que nos mencione que Vozinha trabajó la planificación de estos partidos del Mundial con 2 meses de anticipación

No puedo abandonarlo, dejar de ayudarlo a un portero que trabaja todos los días. Ahora, como voy a hacer. Le dije: Te vas de vacaciones o no quieres saber más. Vozinha es un portero muy interesado como ya te lo he dicho y toda la ayuda es importante.

—También estudió a los uruguayos y arabia saudita

Sí, por supuesto que sí. Ya trabajamos la preparación de esos adversarios, claro que son algunas adaptaciones de como vayan jugando.Ayer ha jugado Arabia Saudita con Uruguay, entonces el trabajo continúa, el trabajo de observación y consideración continúa, es normal. Es normal, no es nada, el trabajo que se hace de observación con las herramientas que hoy podemos disponer son muy importantes. El trabajo de bola parada, penales, las acciones predeterminadas que se dan en el juego, la presión del adversario, buscar los espacios, hacer ataques rápido. Sí, claro que sí, son los próximos adversarios que están en el Mundial.

—Eso habla del compromiso de él para jugar el Mundial...

Sí, lo que vaya pasando es que ni bien puede ir a una competición de este tipo solo para pasar presente, porque es muy poco para quien fuera. Ahora, la competición es para disfrutar, sí, pero hasta en la partida todos son posibles vencedores. Después, naturalmente, son más que otros y se va separando así la competición. Ahora, puedo garantizar que el foco de Vozinha era representar muy fuerte su trabajo, fundamentalmente su nación, porque es un portero, es una persona, es una gran persona que tiene un cariño enorme por su nación y el objetivo es representar tal como los demás. Pienso yo, no puedo hablar por los otros, ni por él, pero él solo habla porque lo conozco. Y él tiene una fuerza, una energía completamente enfocada en representar bien su nación.

—¿Y cómo es Vozinha en las concentraciones, digamos fuera del partido en sí? ¿Cómo es como persona?

Como persona es una gran persona, es una persona muy tranquila, muy característica de su nacionalidad. No quiero hablar mucho por su privacidad, pero eso lo tengo que respetar, porque lo conozco muy bien, es un amigo, es un gran amigo. En mi vida, tuve la suerte y el privilegio de trabajar con grandes porteros. No son todos mis amigos, pero Vozinha me ha dado unas ganas muy grandes de ayudarlo, porque es una gran persona, muy dedicada, es un formador para los jugadores más jóvenes. Es un formador, es una persona, capacidad de la portería completamente diferente. Es una referencia para la posición, referencia para los jóvenes, porque sabe hablar, sabe acudir, es una persona disponible y muy respetada por todos, por los aficionados, por el equipo, por toda la estructura de Chaves, que es fantástica, y por toda la gente de Chaves, porque toda la gente tiene un cariño especial por Vozinha.

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