Por Jean Pierre Maraví Coppa

Nunca se lo había imaginado, mucho menos lograrlo con 40 años. Vozinha, el famoso portero de Cabo Verde, es una de las sorpresivas figuras que nos está regalando el Mundial 2026. Después de ser MVP ante España y resguardar su portería contra Uruguay para que su selección le saque un empate a ambos campeones mundiales, el arquero está viviendo un sueño. Pero detrás de su presente soñado hay mucho trabajo. Así lo reveló José Augusto, entrenador de porteros de su equipo, el Desportivo de Cheves de la segunda división de Portugal, quien conversó en exclusiva con este Diario.

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