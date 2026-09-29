Vozinha volvió a protagonizar una jornada complicada con la selección de Cabo Verde. El arquero de Colo Colo cometió un error que terminó en gol durante la derrota por 2-1 ante Ruanda, resultado que deja al combinado caboverdiano con un escenario muy complicado en la clasificación a la Copa Africana de Naciones.

El guardameta ya había quedado señalado en el encuentro anterior ante Mali y nuevamente tuvo participación directa en un tanto del rival.

Vozinha falló en la salida y Ruanda aprovechó

El partido estaba igualado 1-1 cuando llegó el momento que cambió nuevamente el encuentro. A los 52 minutos, Vozinha salió a cortar un centro, pero calculó mal la trayectoria del balón y no consiguió despejarlo.

El esférico terminó superándolo y quedó a disposición de Eloge Iradukunda, quien aprovechó la acción para empujar la pelota y marcar el 2-1 para Ruanda.

Vozinha comete otro grosero error y Cabo Verde queda contra las cuerdas en la clasificación. Foto: X/@AtaqueFutbolero

El error del arquero permitió al conjunto ruandés recuperar la ventaja y terminó siendo determinante en la derrota de Cabo Verde.

Otro partido complicado para el arquero de Colo Colo

La actuación de Vozinha se suma a lo ocurrido en la primera jornada del certamen. Cabo Verde perdió entonces por 3-1 ante Mali, en un encuentro en el que el guardameta también tuvo una participación desafortunada.

En aquella oportunidad, Vozinha quedó involucrado en el tercer gol de Mali, por lo que los dos primeros partidos de Cabo Verde en la competición han dejado al arquero como protagonista de acciones que terminaron favoreciendo a sus rivales.

⛔️🇨🇻 NUEVO ERROR DE VOZINHA EN LA DERROTA DE CABO VERDE EN LA COPA AFRICANA. pic.twitter.com/hsymSHuNMT — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 29, 2026

Cabo Verde queda al borde de la eliminación

Con la nueva derrota, Cabo Verde permanece sin puntos y en el último lugar del Grupo K, por lo que su clasificación a la Copa Africana de Naciones quedó seriamente comprometida.

El conjunto caboverdiano deberá afrontar la última fecha con la obligación de conseguir un resultado que le permita mantener sus opciones. Sin embargo, el escenario es muy complicado y necesita que se produzcan otros resultados para mantener viva la posibilidad de alcanzar la clasificación.

Ruanda, por su parte, aprovechó el error de Vozinha y consiguió una victoria que aumenta la presión sobre Cabo Verde antes de la jornada decisiva.

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