Cabo Verde vuelve a perder con error de Vozinha y se aleja de la Copa Africana. Foto: ESPN
Cabo Verde vuelve a perder con error de Vozinha y se aleja de la Copa Africana. Foto: ESPN
Por Redacción EC

Vozinha volvió a protagonizar una jornada complicada con la selección de Cabo Verde. El arquero de Colo Colo cometió un error que terminó en gol durante la derrota por 2-1 ante Ruanda, resultado que deja al combinado caboverdiano con un escenario muy complicado en la clasificación a la Copa Africana de Naciones.

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