Semanas antes del inicio del Mundial 2026, Vozinha dejó una declaración que no pasó desapercibida al referirse a Lionel Messi. El arquero expresó abiertamente su admiración por el capitán argentino y dejó en claro que uno de sus mayores deseos era enfrentarlo en el torneo.

“Espero que un día pueda jugar contra Messi, es el mejor de todos los tiempos”, señaló el guardameta, reconociendo la magnitud del futbolista argentino y su impacto en la historia del deporte. Sus palabras reflejan el respeto que genera el campeón del mundo entre jugadores de distintas selecciones.

⚠️🇨🇻🇦🇷 Vozinha, semanas antes del Mundial, sobre un hipotético cruce vs Argentina:



"Espero que un día pueda jugar contra Messi, es el mejor de todos los tiempos.



Me encantaría intercambiar camisetas”. pic.twitter.com/vXaULQNe7P — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 27, 2026

Además, Vozinha confesó que le gustaría concretar un momento especial dentro del campo. “Me encantaría intercambiar camisetas”, agregó, dejando ver la ilusión de compartir un recuerdo con uno de sus ídolos.

Estas declaraciones se dieron en la previa del certamen, cuando varias selecciones ya proyectaban posibles cruces en fases decisivas. La posibilidad de un enfrentamiento ante Argentina generaba expectativa, no solo por lo deportivo, sino también por los encuentros individuales que podían darse en el campo.