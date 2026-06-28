Por Redacción EC

Semanas antes del inicio del Mundial 2026, Vozinha dejó una declaración que no pasó desapercibida al referirse a Lionel Messi. El arquero expresó abiertamente su admiración por el capitán argentino y dejó en claro que uno de sus mayores deseos era enfrentarlo en el torneo.

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