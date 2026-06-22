La selección del Congo vivirá un acompañamiento especial en su próximo duelo ante Colombia en México en el Mundial 2026, con la esperada presencia de Michel Kuka, uno de sus hinchas más reconocidos. Su figura se ha convertido casi en un símbolo dentro del entorno del equipo, especialmente por su particular forma de vivir los partidos, permaneciendo inmóvil en la tribuna en un gesto que muchos aficionados asocian con una especie de homenaje histórico a figuras de la independencia africana como es el caso de Patrice Lumumba, líder anticolonialista del Congo que ayudó a la independencia.

El viaje del aficionado no fue sencillo. Durante semanas se vio impedido de desplazarse debido a protocolos sanitarios relacionados con medidas de prevención por ébola, lo que retrasó su llegada al torneo. Finalmente, tras completar los requisitos médicos, pudo emprender el trayecto hacia México para sumarse al ambiente mundialista.

Es real señores. Está pasando. El gran Michel Kuka, el hincha fiel de la selección de Congo, que posa estático durante los partidos como Patrice Lumumba, líder anticolonialista del Congo que ayudó a la independencia, pudo por fin viajar a México y estará acompañando a su… pic.twitter.com/aYedTEDnlu — Juez Central (@Juezcentral) June 22, 2026

Desde el propio entorno del seleccionado congoleño trascendió que la plantilla valoraba profundamente su presencia en las gradas. Algunos integrantes habrían solicitado que se facilitara su viaje, entendiendo que su apoyo representa un impulso emocional importante para el grupo en un contexto de alta exigencia competitiva.

Fake news, un comunicado familiar y tres goles para la historia. En una de las semanas más sensibles para los Messi, Lionel quedó a un paso de convertirse en el máximo goleador de los Mundiales.



Devolvieron dignidad donde les dieron un hachazo.



El Quedado Especial, episodio 3. pic.twitter.com/i0oCaclBan — Miguel Villegas (@prakzis) June 22, 2026

Con su arribo confirmado, se espera que Kuka esté ubicado entre la afición del Congo en un estadio que también contará con una fuerte presencia de seguidores colombianos. El contraste de colores, cánticos y emociones promete un ambiente intenso, en el que cada gesto en la tribuna podría sentirse tanto como una jugada dentro del campo.

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