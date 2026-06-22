Por Redacción EC

La selección del Congo vivirá un acompañamiento especial en su próximo duelo ante Colombia en México en el Mundial 2026, con la esperada presencia de Michel Kuka, uno de sus hinchas más reconocidos. Su figura se ha convertido casi en un símbolo dentro del entorno del equipo, especialmente por su particular forma de vivir los partidos, permaneciendo inmóvil en la tribuna en un gesto que muchos aficionados asocian con una especie de homenaje histórico a figuras de la independencia africana como es el caso de Patrice Lumumba, líder anticolonialista del Congo que ayudó a la independencia.