FBC Melgar perdió 1-0 en condición de local ante Cerro Porteño, en el encuentro de ida de la tercera ronda de la Copa Libertadores, y el entrenador rojinegro, Walter Ribonetto, se pronunció al finalizar el juego.

“El primer tiempo no fue como planificamos, equivocamos los caminos, no tuvimos profundidad y los posicionamientos no eran buenos”, dijo en rueda de prensa.

“En ese bloque bajo, el rival se sentía cómodo y de esa manera vinieron los penales. Tuvimos para empatar el partido en la segunda mitad. En trámite general, creo que merecíamos llevarnos algo, pero es fútbol. Está abierta la serie”, añadió el estratega argentino.

Cabe mencionar que la revancha se jugará en el estadio La Nueva Olla de Asunción el miércoles 12 de marzo desde las 5:00 p.m. (hora peruana).

Antes, los rojinegros se medirán en el estadio de la UNSA ante Sporting Cristal, por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto.