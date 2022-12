Aparentemente no hay reconciliación a la vista. Mauro Icardi y Wanda Nara siguen protagonizando uno de los conflictos amorosos más llamativos alrededor del deporte y Argentina. Sin embargo, en esta ocasión, quien se llevó los focos de atención fue el hermano del jugador argentino, Guido Icardi.

El familiar del futbolista argentino realizó un controvertida publicación, la misma que terminó eliminando ante tanta polémico que se generó alrededor. Guido Icardi no tuvo ningún problema en postear una foto de la modelo en la que lucía con un bikini y pequeñas marcas en la piel.

El hermano del delantero del Galatasaray utilizó su cuenta de Instagram para postear imágenes de su excuñada y, tras ello, realizó comentarios sorpresivos

“Qué asco de ser vivo”, sostuvo la publicación de Guido, en la foto en la que estaría sin algún tipo de filtro la expareja de Mauro Icardi. Si bien la polémica se generó por la crítica al físico de Wanda, el hermano del argentino negó que la referencia sea por su aspecto.

“¡No me refiero a su físico, para que no me salten al cuello! ¡Esa foto es la que me parece que mejor sale!”, sostuvo Guido Icardi. Además volvió a publicar una segunda foto de Nara y colocó la palabra “asco”.

Foto: captura Instagram

El hermano de Icardi no paró de recibir críticas, por lo que decidió borrar las dos fotos de Wanda, pero sí publicó que “digan lo que digan, es un asco la hipocresía”. Asimismo, aumentó a la publicación: “A ver si me denuncia por decir lo que pienso a mí también. Ah, no, porque no me saca un euro”.

Foto: captura Instagram

Cabe destacar que, no se ha oficializado la separación por parte de ambos. Wanda Nara viene luciéndose junto a L-Gante, mientras que Mauro Icardi intenta recuperar a su aún esposa; sin embargo, el alejamiento entre ambos sigue siendo confirmado por la modelo argentina.