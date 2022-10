Luego de su comentada separación de Mauro Icardi , actual jugador del Galatasaray turco, Wanda Nara ha vuelto a las primeras planas por el inicio de una relación con L-Gante , uno de los artistas urbanos del momento. El propio rapero reconoció que ha empezado a salir con la exesposa del futbolista en la televisión argentina.

“Nos estamos conociendo”, señaló Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, al ser interrogado sobre la modelo y representante en el programa la ‘mesaza’ de Mirtha Legrand.

“Hasta hace poco, no la conocía y ahora sí”, detalló el propulsor de la cumbia 420. “Es linda mujer”, añadió.

No obstante, aclaró que solo es un comienzo. “Enamorarme no. Eso es un montón todavía. Yo solo me enamoré de una mujer que fue mi única novia, mi ex”, indicó en alusión a Tamara Báez, expareja madre de su hija, Jamaica.

Wanda Nara y L-Gante se dejaron ver juntos hace unos días tras liderar una campaña publicitaria. Las imágenes fueron virales en redes sociales y alimentaron los rumores sobre un supuesto romance.