Luego de pasar por muchos momentos complicados por el escándalo de infidelidad de Mauro Icardi con la ‘China’ Suárez, Wanda Nara le solicitó el divorcio al futbolista argentino que milita en el PSG del fútbol de Francia.

La información se dio a conocer debido a un audio de WhatsApp que se filtró en la prensa argentina: “Bueno, Carmen, yo me vine acá a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso, me quedaría unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesites. Estoy organizando un poco las cosas para el divorcio porque no puedo más y porque le pedí el divorcio”.

