Wayne Rooney confirmó que se retirará en la Major League Soccer

Wayne Rooney, quien este jueves disputará su último partido con la selección inglesa, confirmó en rueda de prensa que se retirará en Estados Unidos, donde actualmente juega en el DC United.

El delantero de 33 años se unió este verano al equipo estadounidense después de desarrollar casi toda su carrera en Inglaterra, en dos etapas en el Everton y una, la de mayor duración, en el Manchester United.

"Tomé la decisión de ir a los Estados Unidos y cuando decido algo me centro en ello. Es importante que dé mi total compromiso al DC. No estoy preparado para volver aquí cedido. Estoy encontrando mi lugar allí y mis hijos están yendo a la escuela, no es justo para ellos. Finalizaré mi carrera allí", explicó.

De este modo, desechó la posibilidad de hacer lo que en su día hicieron otros jugadores como David Beckham y Thierry Herry, aprovechar el parón en Estados Unidos para volver cedidos a Europa.

Wayne Rooney no confirmó cuánto tiempo jugará este jueves contra Estados Unidos, en un partido que servirá como homenaje a su carrera internacional y en el que cumplirá 120 partidos con la camiseta de los 'Tres Leones'.

"Para lo que me necesite Gareth (Southgate), estaré. Sé que es mi último partido y no quiero ponerle presión, ni por el hecho de llevar el '10' y el brazalete. Le he dicho que saque lo que necesite del partido y que cuando crea que es oportuno me saque", añadió.

El amistoso se disputará en Wembley y servirá a Inglaterra como preparación para el encuentro de la Liga de Naciones contra Croacia, también en Wembley.



Fuente: EFE