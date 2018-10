José Mourinho es criticado desde diversos frentes por su labor como líder del Manchester United y pocas personas lo respetan como Wayne Rooney, quien respalda al estratega luso.

En diálogo con el diario 'The Telegraph', el actual atacante del DC United reconoció que ha sido un inicio de temporada difícil para el técnico de los 'diablos rojos' y sus dirigidos. Sin embargo, considera que la responsabilidad por los resultados es compartida.

"Sé que José (Mourinho) está recibiendo una carga de palo, pero dije que hace unas semanas, los jugadores tienen que ponerse de pie. El técnico puede hacer mucho, pero luego depende de los jugadores en el terreno de juego para producir", destacó el ex referente del conjunto británico.

"José es un blanco fácil. Algunos de los jugadores tienen que ser mejores", añadió Rooney en la comunicación con el medio inglés.

El delantero de 32 años anotó un doblete para el último triunfo del DC United sobre Chicago Fire y elevó a nueve su producción goleadora en la Major League Soccer, pero no desvía su atención del Manchester United, que lo albergó por trece temporadas.

"Es un equipo joven, con una presión diferente, muchos de esos jugadores tal vez no se hayan enfrentado a esto antes y tal vez no hayan tenido a los jugadores mayores que yo tenía allí como un jugador joven para ayudar en esos momentos difíciles. No hay suficientes de ellos para ayudarte a superar esto", sentenció.