Werder Bremen vs. Fortuna Dusseldorf EN VIVO ONLINE vía Gol TV: juegan por la Bundesliga Werder Bremen vs. Fortuna Dusseldorf jugarán por la Bundesliga (8:30 a.m. EN VIVO ONLINE vía Gol TV) por la fecha 31 desde el Merkur Spiel-Arena

Werder Bremen vs. Fortuna Dusseldorf EN VIVO ONLINE vía Gol TV: juegan por la Bundesliga. | Foto: Agencias