Werder Bremen vs. Friburgo EN VIVO ONLINE vía Fox Sports 2: juegan por la Bundesliga en el Weserstadion

Werder Bremen vs. Friburgo EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la fecha 29 de la Bundesliga en el Weserstadion este sábado desde las 8:30 am. (hora peruana). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Werder Bremen está ante una buena chance de meterse en zona de clasificación a torneos europeos. (Foto: Werder Bremen)

Werder Bremen recibe al Friburgo en medio de una buena racha de 11 partidos sin perder, es decir, todos los que disputó en este 2019, y se ha metido en la pelea por alcanzar un cupo a la Europa League. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Bundesliga.

Con la leyenda peruana Claudio Pizarro entre los convocados, los 'Lagartos' van en busca de ese triunfo tan importante que les permita -dependiendo de lo que suceda con sus rivales- terminar la fecha en puestos de Europa League y acechando peligrosamente a los de Champions League.

El equipo del Werder Bremen agradeciendo la compañía de los hinchas. (Foto: AFP)

Además, este partido debe servirles para seguir agarrando confianza de cara a lo que será la semifinal contra el Bayern Múnich por la Copa de Alemania, en el que Claudio Pizarro se reencontrará ante su ex equipo.

Friburgo, en tanto, no puede pestañear si no quiere, en las últimas fechas complicarse con el descenso. A falta de seis jornadas para que culmine la Bundesliga, los blanquinegros no pueden pestañear porque solo están a once puntos de la zona roja del fútbol alemán.

Las casas de apuestas ponen como favoritos a los del norte de Alemania que no saben de derrotas en condición de local desde el 1 de diciembre del 2018.

Werder Bremen vs. Friburgo: probables alineaciones

Werder Bremen: Pavlenka; Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson; Sahin, Eggestein, Klaassen; J. Eggestein, Kruse, Rashica.



Friburgo: Schwolow; Schlotterbeck, Koch, Heintz; Stenzel, Frantz, Abrashi, Günter; Haberer, Grifo, Niederlechner.