Werder Bremen vs. RB Leipzig EN VIVO ONLINE | HOY EN DIRECTO sigue el Werder Bremen vs. RB Leipzig por la fecha 17° de la Bundesliga en el Red Bull Arena desde las 9:30 a.m. y con transmisión de FOX Sports 3. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Claudio Pizarro podría ser titular

El duelo entre Werder Bremen vs. RB Leipzig será importante en las aspiraciones por pelear puestos europeos en el torneo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Bundesliga.



El Werder Bremen parece haber entrado en un momento de confusión en esta parte de la temporada. El equipo dirigido por Florian Kohfeldt solo conoce de resultados negativos en sus recientes presentaciones.

Los 'lagartos verdes' solo han podido ganar un encuentro de los último ocho que disputó en la Bundesliga. Cinco derrotas y dos igualdades para completar el récord negativo del cuadro de Claudio Pizarro.

A pesar de la seguidilla de resultados adversos, el Werder Bremen dejó buenas sensaciones en el choque contra Hoffenheim disputado a mitad de semana. El resultado final fue una igualdad de 1-1, pero los verdes merecieron mejor suerte.



Florian Kohfeldt apostará en la ofensiva por jugadores como Max Kruse y Yuya Osako. Mientras que Claudio Pizarro quedará a la expectativa al igual que el estadounidense Josh Sargent, quien atraviesa por un bueno momento.

Por su lado, el RB Leipzig llegará golpeado al encuentro de este sábado. En la jornada de mitad de semana, los 'toros' cayeron frente al Bayern Munich. El gol de Franck Ribery llegó sobre el final y resolvió el duelo.

La buena noticia para el cuadro dirigido por Ralf Rangnick es que regresarán al Red Bull Arena. Hasta aquí, el Leipzig ha sido fuerte jugando en casa. De hecho, son invictos tras ganaron seis juegos y empataron otros dos.

Timo Werner y Yussuf Poulsen serán los encargados de generar problemas a la última línea del Werder Bremen. Mientras que Willi Orbanm, capitán y zaguero central, volverá al cuadro inicial después perderse el choque ante los 'bávaros'.

Cabe señalar que la jornada 17 será la última de Bundesliga en el 2018. Pasado este fin de semana, el torneo alemán entrará en el conocido parón de invierno. La acción en la Primera regresará el 18 de enero.

Werder Bremen vs. RB Leipzig: posibles alineaciones

Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Langkamp, ​​Moisander, Augustinsson - Möhwald, M. Eggestein, Klaassen - Osako, Kruse, Rashica.



RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Konate, Upamecano, Halstenberg - Sabitzer, Demme, Kampl, Bruma - Poulsen, Werner.