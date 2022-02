Este martes se viralizó un video en redes sociales de Kurt Zouma , futbolista del West Ham , donde aparece golpeando y pateando a su gato en su casa ubicada en las afueras de Londres. El francés pidió disculpas, pero su club anunció que le abrió una investigación y posiblemente tome medidas disciplinarias.

El diario británico ‘The Sun’ reveló unas grabaciones en las que el defensor aparece dándole una patada a su gato y también pegándole una cachetada, algo que viene siendo muy criticado en las plataformas virtuales.

“Quiero disculparme por mis acciones. No hay excusas para mi comportamiento, del cual sinceramente me arrepiento. También quiero pedirle perdón a todo el que hay visto el vídeo. Los gatos están bien, sanos y salvos”, dijo Kurt Zouma a través de un comunicado. “Todos en la familia los queremos. Este comportamiento fue un hecho aislado y no pasará de nuevo”, añadió.

Cabe mencionar que el clip indignó a las asociaciones de protección de animales en el Reino Unido, donde la crueldad hacia los animales puede ser castigada con hasta cinco años de cárcel. Por ejemplo, Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) calificó el video como “muy perturbador”. “Nunca es aceptable dar patadas, golpear o abofetear a un animal para castigarle o por otro motivo”, dijo su portavoz.

Pronunciamiento del West Ham

El cuadro de la Premier League condenó las acciones de su jugador y apuntó que investigan lo sucedido y que lo lidiarán de manera interna. “Queremos dejar claro que no toleramos de ningún modo la crueldad hacia los animales. Hemos hablado con Kurt y trataremos el asunto internamente”, señalaron los ‘Hammers’.

