West Ham suspendió al entrenador del Sub-18 por ir a marcha contra migrantes

El West Ham suspendió al entrenador de su equipo Sub-18, Mark Phillips, después de su participación en una marcha polémica contra los migrantes, en el centro de Londres, anunció este miércoles el club de la Premier League.

El sábado, Phillips participó en una marcha organizada por la Democratic Football Lads Alliance (DFLA) para protestar contra "yihadistas de regreso al país" y "los miles de migrantes desertores", entre otros, según la página de Facebook del grupo, acusado de racismo e islamofobia.

Foto de la manifestación. (Foto: AP)

En su cuenta de Twitter, que después hizo privada, Phillips explicó que la DFLA no es "de extrema derecha" ni responsable de enfrentamientos con la policía y manifestantes antifascistas el sábado.

Esos tuits fueron detectados por la asociación Kick It Out, que lucha contra las discriminaciones en el fútbol, y reportados a la Federación inglesa. Pero como Phillips no habría infringido la ley, el caso fue transmitido a su empleador, el West Ham.

London Stadium. (Foto: EFE)

"El West Ham es un club de fútbol abierto a todos. Sea cual sea su sexo, su edad, sus orígenes, competencias, religión o su orientación sexual, todos los miembros de nuestro grupo son calurosamente recibidos en el London Stadium", escribió el West Ham en un comunicado.

"Tenemos una política de tolerancia cero hacia toda forma de comportamiento violento o grosero", añade el comunicado de los ‘hammers’.

En febrero, el West Ham despidió a su responsable de fichajes, Tony Henry, por haber acusado a los jugadores africanos de "provocar el caos" y afirmar que los 'hammers' "no quieren más africanos".

(AFP)

