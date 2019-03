Cristiano Ronaldo vaticinó a Evra remontada de Juventus a Atlético Madrid: "En casa los aplastamos"

Cristiano Ronaldo tenía claro lo que iba a suceder en el partido de vuelta entre la Juventus y Atlético Madrid por el pase a cuartos de final de la Champions League y así se lo hizo saber a su amigo Patrice Evra.

► Barcelona vs. Lyon: Messi y el golazo a lo Panenka tras polémico penal contra Luis Suárez | VIDEO

► Alianza Lima vs. Internacional: ¿Fue penal? Manzaneda cayó en área rival pero árbitro dejó seguir | VIDEO

Sí, CR7 no tenía dudas y mientras charlaba con Evra por WhatsApp le dijo que en Turín iban a aplastar al Atlético Madrid. La conversación fue publicada por el francés en Instagram.

"Bro, cuento contigo para la vuelta de la Champions League. Nunca dudé de ti. Y la gente me mata cada vez que pierdes o la Juventus", le escribió Evra, quien guarda una gran amistad con el portugués desde que jugaron juntos en el Manchester United.

La respuesta de Cristiano Ronaldo fue contundente: "Lo sé. Vamos a pasar, bro. En casa los aplastamos", anticipó.

Patrice Evra publicó la conversación que tuvo con Cristiano Ronaldo por Whatsapp antes de la gran remontada de la Juventus sobre Atlético Madrid. (Foto: Instagram patrice.evra) Patrice Evra publicó la conversación que tuvo con Cristiano Ronaldo por Whatsapp antes de la gran remontada de la Juventus sobre Atlético Madrid. (Foto: Instagram patrice.evra)

Patrice Evra, tras cumplirse el vaticinio de CR7, publicó la captura de esta conversación en su cuenta de Instagram y confesó que la misma se realizó cinco días antes del partido.

"Detrás de escena. Estos son los mensajes entre Cristiano y yo, cinco días antes de su increíble vuelta. Esto sólo te muestra la confianza, la ira y la determinación del mejor jugador del mundo. Debemos agradecer a mamá y papá, y por supuesto a Dios, por darnos a ese buen hombre e increíble jugador. En cada gran ocasión, con gran presión, mi hermano siempre prueba que él es el hombre. Así que, por favor, no te pongas celoso, sólo lo quiero compartir. Y si no estás de acuerdo, no puedo hacer nada por ti... Disfruta de tu vida, pero debes reconocer que es simplemente el mejor de los mejores" escribió Evra.