Cartagena conquista a Orlando City: las muestras de cariño de los hinchas al volante peruano. Foto: Orlando City
Cartagena conquista a Orlando City: las muestras de cariño de los hinchas al volante peruano. Foto: Orlando City
Por Redacción EC

Wilder Cartagena se ha convertido en uno de los futbolistas más queridos por los hinchas de Orlando City. El mediocampista peruano no solo es valorado por su aporte dentro de la cancha, sino también por la cercanía que mantiene con los seguidores del equipo de la MLS.

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