Wilder Cartagena se ha convertido en uno de los futbolistas más queridos por los hinchas de Orlando City. El mediocampista peruano no solo es valorado por su aporte dentro de la cancha, sino también por la cercanía que mantiene con los seguidores del equipo de la MLS.

En los alrededores de los partidos y actividades del club, los aficionados aprovechan los momentos en que Cartagena se acerca para pedirle fotografías, autógrafos y algún recuerdo de su paso por el equipo.

Cartagena conquista a Orlando City: las muestras de cariño de los hinchas al volante peruano. Foto: Orlando City

El cariño hacia Cartagena se refleja en escenas que se han vuelto habituales para el futbolista peruano. Los hinchas se acercan para tomarse fotografías con él y conseguir su firma en camisetas y otros artículos relacionados con Orlando City.

Estas muestras de afecto evidencian la conexión que el volante ha construido con los seguidores desde su llegada al fútbol estadounidense.

Para Cartagena, estos momentos también representan una muestra del vínculo que ha logrado establecer con la ciudad y con los hinchas del conjunto de Orlando.

Cartagena se ganó un lugar importante en Orlando City

Más allá del respaldo de los hinchas, el peruano también se ha consolidado como una pieza importante para el equipo.

Cartagena se desempeña como uno de los pilares del mediocampo y, en momentos importantes, incluso ha tenido la responsabilidad de portar la jineta de capitán, una muestra de la confianza que existe en él dentro del plantel.

Su desempeño y liderazgo le han permitido ganarse un lugar destacado en la estructura del equipo.

El vínculo entre Cartagena y la institución también quedó demostrado cuando Orlando City decidió renovar su contrato pese a la dura lesión que sufrió en el tendón de Aquiles.

Amor para nuestro peruano 🇵🇪 pic.twitter.com/kWxmr1wvVb — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) September 11, 2026

La decisión del club significó una muestra de confianza en el futbolista y en su proceso de recuperación, además de confirmar que el peruano continúa siendo considerado una pieza importante para el proyecto deportivo.

Cartagena también disfruta su vida en Orlando

El propio mediocampista ha expresado públicamente su comodidad y cariño por Orlando City y por la ciudad.

En el plantel también mantiene una relación cercana con otros referentes, entre ellos sus compañeros Pedro Gallese, arquero peruano, y el delantero francés Antoine Griezmann.

La adaptación dentro y fuera del campo ha contribuido a que Cartagena construya una relación especial con el club y con una hinchada que cada vez le demuestra mayor reconocimiento.

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