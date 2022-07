Desde Canadá, William Akio busca hacerse un lugar importante en el mundo del fútbol con su gran talento con la pelota y así intentar que su nombre trascienda lo máximo posible. Sin embargo, el extremo de 23 años ya se hizo conocido en varias partes del mundo, pero no como quisiera. Un insólito blooper -nunca antes visto en este deporte- le ha puesto como protagonista en las portadas de los medios deportivos. Y no es para menos.

Durante un partido de la Premier League de Canadá entre Valour FC y HFX Wanderers el último fin de semana, sucedió algo inexplicable. Extraño. Hacen falta palabras para describirlos. William Akio, que tenía como función principal anotar goles a favor de su equipo, evitó increíblemente un tanto de su compañero.

Cuando corría el minuto 17 del primer tiempo, el Valour FC tuvo una gran chance para abrir el marcador de forma temprana, después de que Alessandro Riggi defina solo frente a la portería, aunque el balón fue entrando lentamente al arco ya que el portero rival obstaculizó el disparo. En medio del suspenso, Akio apareció sorpresivamente y pateó la pelota al costado antes de que cruzara completamente la línea de la portería. Y evitó el gol.

Al parecer, el extremo sursudanés había pensado que su compañero ya había concretado el primer tanto del encuentro y, por ello, a modo de celebración, rechazó la pelota. Simplemente, le ganó la emoción. Aunque esto muchos lo ponen en duda e incluso consideran que es un hecho que debería ser investigado. Y es que realmente se trata de algo inaudito. ‘El blooper del milenio’, lo han llamado.

“Es difícil saberlo, le pregunté a Willy (Akio) si estaba tratando de celebrar el gol o simplemente lo pateó. No quiero hablar de ello, las cosas suceden muy rápido en la cancha y es difícil entrar en el momento y tratar de recrearlo. Todos creceremos con él. El próximo tipo que esté en esa posición simplemente correrá detrás de la pelota”, dijo el entrenador del Valour, Phillip Dos Santos, al final del partido.

Inentendible lo que acaba de pasar en la liga de Canadá 🇨🇦.



No es el errado del año, es el errado del siglo!pic.twitter.com/rEVXd5tyFu — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) July 10, 2022

William Akio fue sustituido en el minuto 54 tras una nefasta actuación que nunca podrá borrar de su cabeza. Afortunadamente, su equipo consiguió la victoria por 1-0, gracias a un gol de Moses Dyer en el minuto 84. Pero nada podrá evitar que se hablé de su insólito fallo en los próximos días, quizá meses, quizá años.

Prometedor extremo y youtuber

Akio es un jugador sursudanés que cuenta con nacionalidad canadiense. Nació en julio de 1998 en un campo de refugiados en Nairobi, capital de Kenia, poco después de que sus padres hayan huído de la Segunda Guerra Civil de Sudán. Años más tarde pudo emigrar a Canadá junto a su familia y se estableció en la ciudad de Calgary, donde dio sus primeros pasos con la pelota.

“Era muy joven, así que no recuerdo mucho sobre el campo de refugiados. Mis padres me han hablado de lo duro que fue y de los momentos difíciles que pasaron. No recuerdo haber visto ni experimentado mucho como para recordarlo, pero el campo de refugiados era el lugar más seguro para ir debido a la guerra civil en Sudán del Sur. Solo recuerdo que al principio me resultó confuso cuando llegué a Canadá”, contó en una entrevista con la web de su actual club, Valour FC.

“Mis padres nos cuentan todo el tiempo que literalmente salimos de la nada, así que aprovecha al máximo cada oportunidad que tengas. Intento no quejarme de muchas cosas. Siento que cuando las cosas se ponen difíciles para mí, pienso en mis padres y en lo que pasaron. Eso me da la seguridad de que todo estará bien. Solo tengo que mantener la cabeza en alto”, agregó.

De esa complicada procedencia, William Akio pudo forjar luego sus propios sueños en el fútbol canadiense, brillando desde joven a base de goles y óptimas actuaciones ofensivas en sus equipos universitarios. Desde el 2017 al 2019 jugó la conocida USL League Two con la camiseta de Calgary Foothills, anotando 14 goles en 35 partidos disputados, siendo su último año en ese club el de mejor producción: 11 goles en 13 cotejos.

Eso le permitió ser considerado en una gran posibilidad para el Draft de la MLS, evento donde los principales equipos de la liga norteamericana seleccionan a los jugadores con mayor proyección en esa parte del mundo. Sin embargo, la pandemia fue su principal impedimento. Entonces, la Premier League de Canadá fue su destino.

En mayo del 2021, William Akio firmó su primer contrato profesional con el Valour FC, afianzándose como titular a todo pulso. Hasta el momento, el extremo sursudanés ha anotado 10 goles y dado cinco asistencias en 43 partidos jugados con su club. Es, sin duda, un futbolista imprescindible más allá de que el último fin de semana haya vivido una pesadilla, que seguramente en el futuro será una anécdota graciosa.

Es importante mencionar que Akio también es un jugador de selección. Desde el año pasado viene siendo considerado en las convocatorias de Sudán del Sur y, de hecho, ya ha disputado cuatro partidos con el combinado de su país.

En otras facetas, el delantero sursudanés tiene su propio canal de Youtube, que tiene más de 32 mil suscriptores en la actualidad. A través de ese canal, Akio suele contar sus experiencias futbolísticas. De seguro, en los próximos días subirá un vídeo contando cómo se originó ese insólito ‘Blooper del Milenio’.