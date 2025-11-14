Universitario de Deportes, tras largos años, logró superar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, pero fue eliminado en octacos de final por el poderoso Palmeiras de Brasil.

En esa partido, uno de los puntos más bajos en el equipo de Jorge Fossati fue el defensor paraguayo Williams Riveros, quien recordó aquel encuentro con goleada en contra en Lima.

“Qué duro ese partido con Palmeiras, tuvimos una mala noche y yo en lo personal estuve nefasto. Si hubiese salido a hablar luego de ese partido, diría que fui un desastre”, dijo en el podcast ‘Y Uno Feliz.

“Antes de ese partido me sentía bien y estaba tan motivado por ganarlo, pero me pasé de revoluciones y me comieron las ansias”, agregó.

Como se recuerda, Palmeiras se impuso en Lima 4-0 y en el encuentro de vueltam jugado en Sao Paulo, fue empate sin goles.

En solo algunos días, ‘El Verdao’ se enfrentará a Flamengo por la gran final del torneo, precisamente en el Estadio Monumental de Universitario.

