El fútbol ecuatoriano vuelve a tocar el cielo y a escribir páginas doradas en la élite mundial. La prestigiosa revista francesa France Football ha hecho oficial la lista de los 30 nominados al Balón de Oro 2026, y la gran bandera de Sudamérica es la inclusión de la muralla tricolor, Willian Pacho.

Tras consolidarse como un pilar inamovible en la defensa del Paris Saint-Germain (PSG) y comandar la zaga de la Selección de Ecuador, Pacho se mete seriamente en la conversación por el galardón individual más codiciado del planeta. Pero, ¿cómo se decide el ganador y qué posibilidades reales tiene el central ecuatoriano? Aquí te contamos las matemáticas detrás del trofeo.

¿Quiénes votan por el Balón de Oro 2026? Un filtro de máxima exclusividad

A diferencia de otros premios donde los aficionados eligen por redes sociales, el Balón de Oro mantiene un filtro de votación sumamente estricto y especializado para garantizar la transparencia:

Los 100 periodistas de élite: El jurado internacional está compuesto exclusivamente por un periodista especializado por cada uno de los primeros 100 países dentro del Ranking FIFA masculino.

El jurado internacional está compuesto exclusivamente por dentro del Ranking FIFA masculino. El voto de Ecuador: Al estar sólidamente instalada en los puestos de vanguardia de la FIFA, Ecuador cuenta con un periodista oficial en el jurado. Este especialista emitirá sus votos basándose puramente en la campaña deportiva, donde el gran año de Pacho en Francia está en la mira del planeta entero.

Sistema de puntuación: La matemática hacia el trofeo

Cada miembro del jurado recibe la lista de los 30 nominados. Su deber es elegir a sus 10 futbolistas favoritos del año y ordenarlos en un escalafón decreciente de mérito. Los puntos se reparten de la siguiente manera:

1.º lugar: 15 puntos

15 puntos 2.º lugar: 12 puntos

12 puntos 3.º lugar: 10 puntos

10 puntos 4.º lugar: 8 puntos

8 puntos 5.º lugar: 7 puntos

7 puntos Del 6.º al 10.º lugar se asignan 5, 4, 3, 2 y 1 punto respectivamente.

El jugador que sume la mayor cantidad de puntos de entre los 100 periodistas se llevará el galardón en la magna ceremonia que tendrá lugar en Londres el próximo 26 de octubre. En caso de un empate, el criterio de desempate favorecerá a quien haya recibido más votos en el primer lugar

Las credenciales de Pacho: Una nominación sin precedentes

Analistas internacionales destacan que Willian Pacho tiene argumentos sólidos para aspirar a un puesto de honor dentro de la gala por tres razones obligatorias del reglamento:

Muralla indiscutible en Europa: Su regularidad, solidez física y liderazgo en el PSG lo han catalogado como uno de los defensas más cotizados y respetados de la Champions League. Liderazgo con La Tri: Su rendimiento en las Eliminatorias Sudamericanas y torneos internacionales con Ecuador lo consolidan como un central de categoría mundial. Los criterios de France Football: El jurado evalúa el rendimiento individual, los títulos colectivos logrados en el año (agosto a julio) y el Fair Play (comportamiento en la cancha).

Con esta nominación oficial, Willian Pacho hace historia absoluta para el país, demostrando que el talento ecuatoriano está listo para competir de tú a tú con las máximas superestrellas de la historia. ¡Todo el país cruza los dedos por el central tricolor!