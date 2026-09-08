Por Redacción EC

El fútbol ecuatoriano vuelve a tocar el cielo y a escribir páginas doradas en la élite mundial. La prestigiosa revista francesa France Football ha hecho oficial la lista de los 30 nominados al Balón de Oro 2026, y la gran bandera de Sudamérica es la inclusión de la muralla tricolor, Willian Pacho.

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