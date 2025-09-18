El exdelantero de Alianza Lima recordó el polémico partido ante la Universidad de Chile en 2010.
abrirá la serie de cuartos de final de Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile, rival al que no enfrenta desde aquel polémico partido del 2010 en Santiago por Copa Libertadores.

Uno de los protagonistas de ese episodio es Wilmer Aguirre, jugador en actividad e hincha blanquiazul, quien considera que es una revancha para el club.

“Como hincha, siento que es una revancha y haber sido jugador y estado ahí también lo siento como una revancha por todo lo que sucedió allá (Chile)”, dijo en el podcast ‘Íntimos de peso’.

“Yo lo considero un robo, nos metieron la mano al bolsillo. Hay que revertir eso y ganarle bien a este equipo”, añadió el futbolista de 42 años.

El encuentro de ida está programado para este jueves 18 de setiembre en Matute y la vuelta se jugará en Coquimbo el 25 del mismo mes a puertas cerradas.

