Win Sports y Win Sports+ son los canales operados por RCN Televisión (el más importante en Colombia) y los dos canales encargados de transmitir de forma oficial la Liga Betplay . Por ello, muchos usuarios desean contratar este paquete para ver el fútbol de Colombia y aquí te contamos todos los detalles para que no te pierdas el Torneo Apertura 2021.

Atlético Nacional intentará este miércoles apelar a su memoria futbolística para ganarle al líder Deportivo Cali en la cuarta de las seis jornadas de cuadrangulares semifinales y revivir sus posibilidades de seguir con vida para pasar a la final de la liga colombiana.

Los dirigidos por el colombiano Alejandro Restrepo, que arrancaron esta fase como uno de los favoritos para pasar a la siguiente ronda tras dominar la fase anterior, no han encontrado el patrón de juego y sus acciones de cara al título sufren una merma considerable.

Gol de Andres Andrade a favor del Atlético Nacional

¿Cuánto vale contratar Win Sports?

A través de este canal se estarán transmitiendo la mitad de encuentros de la Liga Betplay pero no serán los más importantes. Eso sí, no tiene ningún costo adicional pues viene en señal estándar y HD de acuerdo a la cableoperadora que has contratado. Las cableoperadoras que trabajan en Colombia son: Tigo, Claro, DirecTV, ETB y Movistar.

¿Cuánto cuesta Win Sports+?

Este canal sí tiene un costo adicional. Es la señal Premium de Win Sports y tiene un precio de 29 900 pesos colombianos, aunque hay meses en los que lanzan promociones. El precio de Win Sports+ ha subido en este 2021, pues en la temporada 2020 tenía un costo de 20 mil pesos.

Cómo ver Win Sports y Win Sports+ online

Una vez compres el paquete a través de DirecTV, Claro, Tigo, EmCali, Movistar o HVTV podrás usar su plataforma online para ver los partidos.

Señales para ver Win Sports+

Win Sports+ vía satélite:

DirecTV: Canal 634 (SD) - Canal 1634 (HD)

Movistar: Canal 497 (SD) - Canal 896 (HD)

ClaroTV: Canal 523 (HD)

Win Sports+ vía cable:

ClaroTV: Canal 522 (SD) - Canal 1522 (HD)

Tigo: Canal 139 (SD) - Canal 239 (HD)

Win Sports+ vía IPTV

Movistar: Canal 210 (HD)

EMCALI: Canal 205 (HD)

ETB: Canal 388 (SD) - Canal 389 (HD)

Tigo: Canal 24 (SD) - Canal 239 (HD)

ClaroTV: Canal 1522 (HD)

¿Cómo pagar Win Sports?

Si tienes Win Sports debes pagar en Efecty y debes seguir los siguientes pasos:

Revisa los planes o eventos que puedes comprar y acércate al punto de servicio Efecty más cercano.

Dile al cajero que quieres pagar Win Sports Online, con el código de recaudo 110564, y dile el valor del plan o evento que quieres adquirir.

El cajero de Efecty te pedirá algunos datos como nombres y apellidos y número de cédula, y te pedirá que le confirmes el plan o evento a adquirir.

Cuando realices el pago, el cajero de Efecty te entregará un recibo de pago con un código de validación en él.

Con el recibo de pago a la mano, ingresa desde tu computador, tableta o smartphone a nuestra página web.

En los planes, elige el producto que pagaste en Efecty.

Inicia sesión con tu usuario y contraseña

En las opciones de pago, elige pago con Efecty.

Ingresa tu código de validación y disfruta de la señal de Win Sports Online.

Otros deportes vía Win Sports básico

Win Sports no solo es un canal de fútbol, es un canal deportivo que está encargado de transmitir la Liga de Diamante (la más importante del atletismo colombiano), torneos de tenis y voleibol.