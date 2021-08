La señal de Win Sports es quien estará encargada de emitir el partidazo entre las escuadras de Deportivo Cali vs, Millonarios por la fecha número 5 de la Liga BetPlay desde el Estadio Deportivo Cali a las 20:00 horas de Colombia. Para seguir la transmisión y todos los detalles del cotejo, deberás seguir las siguientes recomendaciones a continuación.

Horarios del partido entre Cali - Millonarios

Colombia: 20:00

Perú: 20:00

México: 20:00

Argentina: 22:00

Chile: 22:00

Ecuador: 20:00

Estados Unidos: 20:00

Dónde ver Cali - Millonarios

Win Sports y Win Sports+ será la casa televisora oficial que transmitirá el encuentro entre Cali vs. Millonarios de Colombia desde el Estadio Deportivo Cali.

¿Cuánto cuesta Win Sports?

A través de este canal se estarán transmitiendo la mitad de encuentros de la Liga Betplay pero no serán los más importantes. Eso sí, no tiene ningún costo adicional pues viene en señal estándar y HD de acuerdo a la cableoperadora que has contratado. Las cableoperadoras que trabajan en Colombia son: Tigo, Claro, DirecTV, ETB y Movistar.

¿Cuánto cuesta Win Sports+?

Este canal sí tiene un costo adicional. Es la señal Premium de Win Sports y tiene un precio de 29 900 pesos colombianos, aunque hay meses en los que lanzan promociones. El precio de Win Sports+ ha subido en este 2021, pues en la temporada 2020 tenía un costo de 20 mil pesos.

¿Cómo adquirir y cuánto cuesta Win Sports+ fuera de Colombia?

Para aquellos colombianos que viven en el extranjero o simplemente amantes del fútbol, deberás ingresar a www.winsportsonline.com y adquirir el paquete online por un valor de 32 mil pesos colombianos.