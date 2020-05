Big E y Kofi Kingston, representando a The New Day, lograron retener los títulos por parejas de SmackDown tras derrotar a The Forgotten Sons, a Lucha House Party y a John Morrison y The Miz en Money in the Bank 2020.

Fue una lucha intensa, pero en un momento Lince Dorado y Gran Metalik -integrantes de Lucha House Party- se quedaron solos en el cuadrilátero con The New Day. En ese momento, Kingston le aplicó su técnica ‘problemas en el paraíso’ a Lince y así lo sacó de la acción.

Big E, por su parte, tuvo que hacerle un ‘Big ending’ a Gran Metalik e inmediatamente lo cubrió. Cuenta de tres y los ocho veces campeones en parejas retuvieron los cinturones. Kofi se encargó de que nadie interrumpiera el conteo.

El Money in the Bank de este año se está celebrando en dos lugares: en el edificio corporativo de WWE en Stamford, Connecticut, donde se realizará la lucha de escaleras; y en el Performance Center de Orlando, donde se llevan a cabo los otros combates.