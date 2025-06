Este jueves 16 de junio, Wydad AC y Al Ain se enfrentarán por el Mundial de Clubes 2025 desde el Audi Field, ubicado en Washington D.C. a las 2:00 p.m. hora Perú. Ambos equipos del Grupo H perdieron sus partidos y ya no pueden clasificar a octavos de final. No obstante, una victoria sería histórica, ya sea para los de Marruecos o los de Arabia Saudita. El partido será transmitido EN VIVO por TV a través de DSports. Vía streaming, se podrá ver DGO y DAZN. Finalmente, no te olvides que también podrás seguir la cobertura del partido desde la web de El Comercio y su sección especializada Deporte Total.