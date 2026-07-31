Xabi Alonso se pronunció sobre una de las controversias que más debate ha generado en el fútbol mundial en las últimas horas. El técnico español expresó su rechazo a la posibilidad de que inversores privados entren en la gestión comercial de las principales competiciones de la FIFA y defendió que el deporte preserve su esencia.

Sus declaraciones llegan en medio del conflicto abierto entre la FIFA y la UEFA por el proyecto promovido por el presidente Gianni Infantino, que contempla la creación de una filial para gestionar los derechos comerciales de torneos como la Copa del Mundo y permitir la entrada de inversionistas privados. La propuesta ha generado un fuerte rechazo en Europa y amenaza con una escalada institucional sin precedentes.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin (izquierda), se ha opuesto firmemente a muchos cambios impulsados por su homólogo de la FIFA, Gianni Infantino (derecha)

El mensaje de Xabi Alonso sobre el futuro del fútbol

Al ser consultado por la polémica, Xabi Alonso dejó clara su postura con un mensaje en defensa de la esencia del deporte. “El fútbol tiene que ser para la gente y NO en manos privadas”, señaló.

Además, añadió: “Espero que no lo hagamos y mantengamos el juego tan atractivo y auténtico como nos gusta”.

Las declaraciones del entrenador se producen en un momento en el que varias figuras del fútbol comienzan a expresar públicamente su opinión sobre un debate que trasciende lo deportivo y apunta al modelo de gestión del fútbol internacional.

🚨🗣️ Xabi Alonso on FIFA polemic:



"Football has to be for the people and NOT in private hands."

"I hope we won't do it and keep the game as attractive and authentic as we like it."



Xabi dey talk the truth 👏 Football no be business only.

You agree with Alonso or you think… — MR SAM (@Svmsonnoah) July 31, 2026

¿Qué propone la FIFA y por qué ha generado tanta controversia?

En los últimos días trascendió que la FIFA estudia la creación de una nueva empresa encargada de explotar los derechos comerciales de sus competiciones, con la posibilidad de vender una participación minoritaria a inversores privados para aumentar los ingresos y fortalecer el desarrollo económico del organismo.

La FIFA sostiene que el control deportivo seguiría en manos de las 211 federaciones afiliadas y que el objetivo es incrementar los recursos destinados al desarrollo del fútbol en todo el mundo.

La UEFA respondió con dureza y amenaza con un boicot

La iniciativa, sin embargo, encontró una fuerte oposición de la UEFA y de sus 55 federaciones miembro, que consideran que abrir la propiedad comercial de las competiciones a fondos privados pondría en riesgo la independencia del fútbol y priorizaría los beneficios económicos sobre el interés deportivo.

Como respuesta, la UEFA anunció que podría boicotear las competiciones organizadas por la FIFA mientras el proyecto continúe sobre la mesa y exigió que la propuesta sea retirada.

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