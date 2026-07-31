AME6781. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 17/06/2025.- El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, habla durante una rueda de prensa este martes, en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos). Xabi Alonso aseguró que esperará a Kylian Mbappé "hasta el último momento", después del proceso febril sufrido por el francés en la víspera del estreno madridista en el Mundial de Clubes FIFA contra el Al Hilal. EFE/ André Coelho
AME6781. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 17/06/2025.- El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, habla durante una rueda de prensa este martes, en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos). Xabi Alonso aseguró que esperará a Kylian Mbappé "hasta el último momento", después del proceso febril sufrido por el francés en la víspera del estreno madridista en el Mundial de Clubes FIFA contra el Al Hilal. EFE/ André Coelho
/ André Coelho
Por Redacción EC

Xabi Alonso se pronunció sobre una de las controversias que más debate ha generado en el fútbol mundial en las últimas horas. El técnico español expresó su rechazo a la posibilidad de que inversores privados entren en la gestión comercial de las principales competiciones de la FIFA y defendió que el deporte preserve su esencia.

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