El FC Barcelona da por hecho el fichaje de Xavi Hernández como nuevo entrenador del primer equipo; sin embargo, aún faltan detalles para oficializarlo - relacionado al contenido de los contratos que debe firmar con el Al-Sadd catarí para cerrar la operación - y, de cerrarse todo a la perfección, el lunes sería la fecha de presentación del DT español.

Según pudo saber EFE de fuentes del club azulgrana, el acuerdo entre ambas entidades es total, pero siguen intercambiando la documentación, que todavía falta por firmar. La intención de la entidad es presentar a su nuevo técnico el lunes. Además, en Catar son dos horas más que en España. Por tanto, es posible que el Barça no anuncie hasta este sábado que se ha cerrado la operación.

Además, el diario Sport pudo confirmar la hora y el lugar donde se realizará la presentación. El conjunto blaugrana planea realizar un evento especial entre la 11:00 a.m. a 2:00 p.m (hora española) y 4:00 a.m. a 7:00 a.m. (hora peruana). El lugar sería el Auditorio 1890.

El Al-Sadd anunció durante la mañana de este viernes que había llegado a un acuerdo con el Barcelona por el traspaso de Xavi, a cambio de 5 millones de euros, la cantidad a la que asciende su cláusula de rescisión, pero, los del ‘Barca’ no desean cubrir toda la cantidad.

Según indican los medios españoles, Xavi se haría cargo de 2,5 millones de euros, los cuales recuperaría participando en varios actos para promocionar el Mundial de Catar, y el club que dirige Joan Laporta con la celebración de un amistoso con el Al-Sadd.

La agencia informó que Xavi estará volando el sábado a Barcelona junto al vicepresidente del club, Rafa Yuste, y el director de fútbol Mateu Alemany, que llevan varios días en Doha negociando con la entidad catarí.