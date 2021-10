Conforme a los criterios de Saber más

Con o sin Ronald Koeman en el banquillo -el neerlandés fue despedido tras la última derrota ante el Rayo Vallecano-, el Barcelona es un club que, a nivel deportivo, va a la deriva sin Lionel Messi y tiene aún más pesadillas en el ámbito económico. En días turbulentos es Sergi Barjuan, exdefensor del Barza y actual entrenador del Barza B, el encargado de tomar las riendas interinamente, aunque el sueño de la nación culé solo tiene un nombre: Xavi Hernández.

Aunque aún no hay nada oficial, todo hace indicar que esta vez sí, después de varios rechazos por distintos motivos, Xavi regresará a casa en busca de ganar todo siguiendo el ADN blaugrana, como lo hizo cuando era jugador. “Estoy centrado en mi trabajo con el Al-Sadd y no hablaré nada más”, comentó el técnico sobre los rumores de su vuelta al Camp Nou. Aunque, según tuiteó el periodista italiano Fabrizio Romano, fuente confiable en cuanto a fichajes, el club catalán “está a la espera de que el acuerdo se complete pronto”. De hecho, el diario catalán “Mundo Deportivo” informó que ya existe dicho acuerdo.

Hernández dejó la institución azulgrana en 2015, luego de 17 temporadas, y partió hacia el fútbol qatarí. Tras cuatro años, en 2019, decidió retirarse y comenzar su carrera como entrenador al mando del Al-Sadd. Desde entonces ha dirigido cien partidos consiguiendo 66 victorias, 16 empates y 18 derrotas, con 270 goles a favor y 125 en contra . Ganó siete títulos, todos los que podía ganar a nivel local, aunque hasta ahora no ha podido coronarse en la Champions de Asia. En 2019 llegó hasta semifinales pero fue eliminado por el Al Hilal de André Carrillo, que al final terminó llevándose el torneo.

Según el diario catalán "Mundo Deportivo", ya hay acuerdo para la llegada de Xavi Hernández.

Acompañado de su hermano Óscar, y un comando técnico formado por Sergio Alegre, Ivan Torres, David Prats y Toni Lobo; Xavi llegó a Qatar hace seis años con un solo objetivo: aprender y enseñar; absorber y reforzar su idea de ver el fútbol. El cerebro del Barza de Pep Guardiola, campeón de todo entre 2008 y 2012, sigue los pasos del DT del Manchester City.

“Tarde o temprano pasará que Xavi entrenará al Barza. Son cosas del destino. Cuando he hablado con él, he visto que los ojos le brillan y será entrenador del Barza seguro. Es muy valiente, atrevido y no tiene miedo de decir las cosas claras”, vaticinó Pep en 2019. Tres años más tarde parece que eso se dará. En un contexto muy difícil, con un club caminando por la cornisa todo el tiempo, pero con el respaldo que le da ser uno de los más grandes ídolos de la institución.

¿Cómo podría jugar el Barcelona de Xavi?

Responder la pregunta es difícil. No es lo mismo plasmar tu idea de juego en un fútbol como el qatarí, que hacerlo en la élite. Pero el exfutbolista ha dado pistas de cómo ve el fútbol, cómo quiere que sus equipos jueguen y, sobre todo, cómo le gustaría que sea el mediocampo del Barcelona, el pilar del equipo. “Busquets, De Jong, Pedri… eso es una maravilla. De Jong es un comodín excelente, abarca mucho campo porque tiene físico, es buen recuperado y ahora nos ha descubierto que tiene gol. Es un futbolista total, para el fútbol moderno”, señaló hace meses en una entrevista con el medio español “La Vanguardia”.

“Busquets para un colectivo es incuestionable. Lo que domina en el campo… buf. Es el mejor centrocampista defensivo de la historia y, aún así, en Barcelona es juzgado y criticado. El entorno a veces es una trituradora de personas y no puede ser. Busquets lo ha sufrido y hemos sufrido todos con él”, añadió.

El estratega también elogió a Pedri, aunque es consciente que aún le falta algunas detalles por pulir. “Tiene un nivel extraordinario, es una sorpresa, es ya un jugador maduro, un jugador top con 18 años. Pero hay que decirle que en situaciones donde debe atreverse, que se atreva, porque muchas veces ruborizamos al futbolista. En la zona de tres cuartos hay que atreverse. Y el futbolista tiende ahí a lo fácil”.

Xavi, Iniesta y Busquets, el mediocampo del Barcelona durante muchos años. (Foto: Agencias)

Sergio Busquets, Frenkie de Jong y Pedri. Tres futbolistas que, de concretarse la llegada de Xavi al Barcelona, tendrán mayor protagonismo en el equipo. Con Koeman también lo tuvieron, pero para el español, los tres pueden ser sus pilares, el centro de todo, como lo fueron él, Busquets e Iniesta en la época dorada del club.

Pero más allá de los nombres, Xavi tiene una visión del fútbol desde la perspectiva del ADN blaugrana: “ el balón es un tesoro ”. Este mes, en el reconocido medio “The Coaches Voice” (La voz del entrenador), el español abrió su mente y dio una clase magistral exponiendo su filosofía futbolística. ¿Su secreto? La posesión.

El modelo de juego por encima de los sistemas tácticos

Para Xavi Hernández, lo primordial en el juego es tener la posesión, ser el dueño del esférico y usarlo como principal herramienta para buscar la victoria. “Independientemente del sistema, al final lo más importante es el modelo de juego que hablamos: totalmente dominante con el balón. Soy un obsesionado de la posesión, pero no tenerla por tenerla, sino para atacar y generar ocasiones de gol y hacer daño al contrario ”, arranca.

Con cierta debilidad por un sistema táctico de 3-4-3 (tres defensores, cuatro volantes y tres atacantes), que puede variar a un 4-3-3 dependiendo del rival y las circunstancias, el estratega usa a los extremos muy abiertos con un único fin: abrir el campo y generar espacios. “Al final lo que busco es generar superioridad numérica para tener el balón, para atacar y generar más ocasiones de gol que el contrario”, afirma.

Extremos abiertos fijando a los laterales. Lo mismo ocurre con el delantero fijando a los dos centrales. (Foto: The Choaches Voice)

TAMBIÉN PUEDES LEER: Robert Lewandowski: tres razones para que el polaco gane el Balón de Oro

El hombre libre

Este concepto nace en el inicio de las jugadas (saque de arco). Para ello, según el DT, es fundamental dos cosas: que el portero y los centrales tengan la sensibilidad en los pies para tener el balón en una zona de riesgo y la visión para encontrar al “hombre libre”; y que los extremos, así como el ‘9′, fijen a los defensores rivales lo más lejos posible de su portería.

El “hombre libre” es el futbolista -en la mayoría de los casos uno de los volantes- que no está marcado por el rival en una presión alta. La idea de Xavi es que esto se dé mientras los demás compañeros rotan el balón en busca de espacios.

“Todos tienen que entender dónde está el hombre libre, dónde está la solución para la presión alta. El objetivo es progresar hasta el mediocampo . ¿Qué me interesa a mí como entrenador? Jugar lo máximo posible en campo contrario y si nos aprietan alto, lo más importante es pasar la línea de mediocampo e ir a campo contrario a atacar”.

El "hombre libre" en muchos casos es uno de los volantes. Esto ocurre cuando el equipo rival presiona alto. (Foto: The Coaches Voice)

Cómo generar superioridades numéricas

Poniendo como ejemplo a su actual equipo, el Al Sadd, Xavi intenta brindar soluciones para encontrar los espacios ante rivales que salen a defenderse con los once jugadores en su campo (5-4-1): “en Al Sadd, el 90 o 95 por ciento de equipos nos esperan en un bloque bajo. Se sitúan normalmente con cinco defensores, cuatro volantes y un delantero para la contra”. Una pauta que serviría perfectamente también para el Barcelona.

Para generar una superioridad numérica, hallar espacios y encontrar al “hombre libre” en un espacio de 45 metros con casi 21 jugadores metidos ahí, Hernández cree que el futbolista clave es el mediocampista o pivote (Sergio Busquets, por ejemplo). Él sería el encargado de conducir el balón en el inicio de las jugadas y asociarse con sus compañeros.

“Tenemos que estar alertas para las vigilancias defensivas. A la vez que estamos atacando, estos dos (señala a los centrales) son los que hacen la vigilancia defensiva sobre este hombre (señala al delantero del equipo rival)”.

En la búsqueda de la superioridad numérica en ataque, el mediocampista o pivote es el hombre clave. En el Barcelona lo sería Sergio Busquets. (Foto: The Coaches Voice)

Presión alta y segundo balón

A la hora de defender se pueden dar dos situaciones: que el rival intente salir con el balón dominado u opte por un pelotazo. En ambos casos, Xavi plantea una presión alta con marcaje de hombre a hombre. “ El ‘9′ fija un central, el interior alejado al ‘9′ es el que salta a la presión (fija al otro central) y es el pivote defensivo (Busquets) el que nos ayuda. Y este (elige un central de su equipo) muy pendiente (de uno de los volantes del contrincante) ”, explica el DT. “Aquí hay un mano a mano, no hay más. Entonces hay que ganar el duelo y recuperar la posesión que al final es el objetivo en nuestro modelo de juego. Es un riesgo que tomamos”, añade.

Los riesgos de la presión alta: quedar mano a mano. (Foto: The Coaches Voice)

El español, así como Pep Guardiola en el City, no tiene miedo a los riesgos que puede generar la presión alta que puede fallar si uno de sus futbolistas no está cien por ciento concentrado y llega tarde a una jugada. Pero, como lo señaló Pep, Xavi es valiente. ¿Su intención? Que el rival juegue largo, directo, que no asuma los riesgos que él sí puede.

“El portero tira largo y es obligatorio volver por delante de mi marcador. Ellos activan el contraataque o la transición, todos estamos por delante de nuestro marcador para coger el segundo balón tan necesario hoy en día en el fútbol. Es clave para nosotros, que si ellos activan el balón largo, ganar el duelo pero este segundo balón recogerlo para volver a jugar en campo contrario”.

El retroceso en un balón largo debe ser por delante del rival. (Foto: The Coaches Voice)

Mira el video completo de la clase magistral de Xavi Hernández y su filosofía de juego:

