Conforme a los criterios de Saber más

El “culebrón”, como dicen en España, continúa y ya está por llegar a su fin. El Barcelona, por fin, pudo concretar el fichaje de Xavi Hernández. De esta manera el ex volante del conjunto ‘culé' se convierte en nuevo entrenador del primer equipo. Sin embargo, fue una negociación bien complicada porque el Al-Sadd presionó al Barza para pagar una penalización de casi cinco millones de euros.

El equipo catarí sorprendió a todos y publicó un comunicado donde anuncia la salida de Xavi Hernández. Además, aseguran haber llegado a un acuerdo con Barcelona. En dicho comunicado el Al-Sadd deja un recado a los catalanes.

“Los administradores del Al-Sadd han llegado a un acuerdo con el FC Barcelona tras el pago de la cláusula de rescisión estipulada en el contrato de Xavi. Hemos acordado la cooperación con Barcelona en el futuro. Xavi es una parte importante de la historia de Al-Sadd y le deseamos éxito. Nos informó hace unos días de su deseo de ir a Barcelona en este momento en particular debido a la etapa crítica por la que atraviesa el club de su ciudad natal. Lo entendemos y decidimos no interponernos en su camino. Xavi y su familia seguirán siendo bienvenidos en Doha, y nuestra relación continuará”, asegura el comunicado del club catarí.

De acuerdo a la revista Forbes, el boxeador mexicano cuenta con más de 165 millones de dólares, al margen de lo que sume este sábado tras enfrentar a Caleb Plant. A continuación, hacemos un repaso de los bienes y objetos más preciados del popular 'Canelo' Álvarez.

En el inicio del comunicado, el equipo catarí habla sobre la cláusula que debe pagar Barcelona. La misma que fue el gran problema para que se agilice la contratación de Xavi Hernández. Barza no tiene dinero para pagar la cláusula. Por eso, quedaron sorprendidos con el anuncio del Al-Sadd.

La condición de Mohammed bin Hama, presidente del Al-Sadd, era que solo iba a negociar cara a cara. No caerían ante presiones del equipo blaugrana. Entonces, solicitó que si querían a Xavi están obligados a venir a Doha.

“Si quieren cerrar la operación de Xavi de forma amistosa y sin que haya ningún problema tenéis que venir a Doha. El jeque quiere un trato de iguales con el Barcelona, no quiere negociar con segundos, quiere a Laporta”, era la última palabra del Al-Sadd.

Y para ponerle más complicada la operación, el conjunto catarí publicó lo siguiente: “Al Sadd reafirma que Xavi tiene un contrato de dos años con el club y está totalmente centrado en los próximos partidos”.

Todo se complicaba hasta que tuvo que intervenir Xavi Hernández. El estratega también se unió a las negociaciones y pidió que lo dejen salir. Al-Sadd aseguró que iba a aceptar la solicitud siempre y cuando se pague la cláusula. Gratis, no.

Xavi Hernández tiene contrato con el Al-Sadd hasta 2023. (Foto: Agencias)

-ACUERDO DE CONTRATO-

Barcelona pensó que solo por ser el gran equipo español podía llevarse a Xavi Hernández sin ningún problema. Sin embargo, no fue así. Los cataríes no iban a dejar pasar la oportunidad de recuperar su inversión. Por eso, exigió un dinero que le Barza no puede pagar.

Recordemos que los blaugranas tienen el límite salarial superado. Además, le deben a Setién y Koeman. Los culés no podían hacerse cargo de los 5 millones que solicitaba el Al-Sadd. Lo único que ponían en la mesa era un partido amistoso en Doha. Pero eso no era suficiente para los cataríes.

Xavi Hernández tiene contrato con el club qatarí hasta el 2023. (Foto: Al-Sadd)

Si Barcelona paga los 5 millones que solicita el Al-Sadd sería sancionado por incumplir con el Fair Play financiero. Ellos tienen en caja ese dinero; sin embargo, el problema es que no están en condiciones de pagarlo. Pero al cuadro catarí no le importa lo que le pasa al Barza. Ellos quieren su dinero sí o sí. Por eso sacaron ese comunicando para los blaugranas paguen de una vez.

Entonces, Xavi Hernández, ya se reunió con los dirigentes de Barcelona. Una de las salidas que han acordado es que el entrenador y el club catalán paguen la mitad cada uno de la cláusula. De esta manera, el Barza no tendría problemas con el Fair Play financiero.

Xavi Hernández renovó contrato con Al Sadd hasta el 2023. (Foto: AFP)

Lo que ha hecho Xavi Hernández es para aplaudir. El corazón pudo más que el bolsillo. Es más, aceptó un salario sensiblemente inferior al que percibía en el Al-Sadd. Eso sí, cuando todo mejore, también podría replantear su situación económica en el club azulgrana.

De esta manera, se concretó el regreso de Xavi Hernández a Barcelona. Esta vez como técnico. Tendrá un contrato hasta toda la campaña del 2024. Hay mucha confianza que con su llegada cambie el rumbo deportivo del equipo catalán que no la pasa nada bien.

Xavi Hernández vuelve al Barcelona tras seis años. (EFE)

MÁS EN DT

VIDEO RELACIONADO

'Canelo' Álvarez y Caleb Plant empezaron a calentar la previa del combate desde la conferencia de prensa que se desarrolló el pasado 21 de septiembre. En dicho evento ambos boxeadores terminaron a los golpes tras el careo. Conoce todos los detalles en este video.