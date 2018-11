El centrocampista español Xavi Hernández, histórico del FC Barcelona y ahora jugador del Al Sadd de Qatar, dijo el jueves por la noche que colgará las botas a final de temporada para iniciar su carrera de entrenador.

"Va a ser mi último año. En enero cumpliré 39 años y creo que es el momento de decir adiós", afirmó el centrocampista en una entrevista a la radio española Cadena Ser en la noche del jueves al viernes.

Emblema del juego de combinación que llevó al Barça y la selección a sus mayores éxitos, Xavi recaló en el fútbol de Qatar en la temporada 2015-2016 para culminar su carrera de jugador y empezar a formarse como entrenador en la Aspire Academy.

Aunque nunca ha escondido su intención de sentarse en el banquillo del FC Barcelona, el club donde se formó y jugó toda su carrera en la élite, Xavi descartó hacerlo a corto plazo.

"La idea es empezar aquí en Qatar para coger experiencia, probarme a mi mismo. Es una etapa nueva en la que empiezo de cero", explicó.

"Todo el mundo me ve como entrenador del Barcelona en un futuro, pero yo todavía no me veo (...) Entrenar al Barça son palabras mayores, hay que estar muy preparado y yo con sinceridad todavía no me siento así", añadió.

Fuente: AFP

LEE TAMBIÉN...