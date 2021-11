La salida de Ronald Koeman del FC Barcelona hace algunos días, debido a los malos resultados, pusieron a Xavi Hernández como al gran candidato para reemplazarlo. La prensa española asegura que ya hay acuerdo y solo se espera el comunicado oficializando al ex jugador del equipo azulgrana.

Con el nombramiento a la espera, la prensa internacional ya especula con los posibles jugadores que llegarían al FC Barcelona, todos con el aval de Xavi, quien sabe que necesita de refuerzos para salir del mal momento deportivo que vive el club desde hace ya un tiempo.

Uno de los nombres que estarían en carpeta para llegar al Barcelona, sería el de Kingsley Coman. El delantero francés de 25 años milita en el Bayern Múnich, pero todo indica que no renovaría contrato con el elenco alemán, debido a sus altas pretensiones salariales. Solicitó un contrato de 23 millones de euros.

El Barcelona vuelve a hacer una apuesta por un jugador identificado con el club. Con Ronald Koeman no funcionó, pero el caso de Xavi es diferente. El ex volante no tiene la fama de entrenador estricto que sí tenía Koeman, quien incluso lo hizo notar con algunos jugadores como el caso de Luis Suárez.

Tras una semana en la que tan solo sumó uno de nueve puntos posibles en Liga, el Barça está obligado a reaccionar este martes en su visita al Dinamo de Kiev, si desea seguir con opciones de clasificarse para los octavos de final de la Liga de Campeones sin necesidad de puntuar en la última jornada de la fase de grupos en Múnich.

Un triunfo en Kiev y una derrota del Benfica ante el Bayern dejarían al Barça dos puntos por encima de los portugueses antes de que visiten el Camp Nou el 23 de noviembre.