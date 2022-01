Ya sea para el mercado de enero, aunque es poco probable, o al finalizar la temporada 2022, Barcelona necesita contratar a un delantero para reemplazar a Sergio Agüero, quien se retiró del fútbol a un problema cardíaco.

Desde un punto de vista de rendimiento, la llegada de un atacante también es necesaria. Los azulgranas no tiene poderío ofensivo y en ese contexto, son varios los nombres que aparecen como posibilidad para reforzar el plantel.

El noruego Erling Haaland y el español Álvaro Morata son rumores y en conferencia de prensa, Xavi Hernández, técnico del Barcelona, respondió: “Hablemos de los que tenemos, podemos hablar de Ferran Torres y de Alves, jugadores que nos van a ayudar mucho”.

Xavi Hernández llegó en reemplazo de Ronald Koeman. (Foto: Getty)

“Lo demás son hipótesis: Morata o Haaland no son futbolistas del Barcelona y no me incumben, ni me mejora ni me perjudica hablar de ellos. Lo demás son suposiciones”, añadió el técnico barcelonista.

Haaland es difícil

En una comparación económica, el fichaje de Erling Haaland es complicado, debido al alto costo que tiene el delantero. En Barcelona no tienen un buen presente económico, pueden ofrecer algo menos, pero con la garantía que desde su llegada sería titular.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, indicó que el traspaso del delantero del Dortmund al cuadro azulgrana es complicado: “No creo que el Barca pueda fichar a Halaand por los números económicos. Raiola vende caro. Es muy complicado que la masa salarial le dé para fichar”.

